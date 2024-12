Rok 2025 podľa jasnovidcov: Čaká nás pandémia horšia ako Covid-19! V Európe nastanú odvážne zmeny

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ich odvážne predpovede na rok 2025 zahŕňajú nástup potenciálnej pandémie, dramatické zmeny vo vedení v celej Európe a pokroky v cestovaní do vesmíru. A ak by to nestačilo, predpovedajú tiež vývoj umelej inteligencie, podobne ako nás varovali svetoví lídri a technologickí experti, ako napríklad Elon Musk, uvádza denník Express.

(Zdroj: Getty Images)

Politické zmeny v Európe

Vo viacerých európskych krajinách vrátane Nemecka, Španielska a Poľska sa v roku 2025 chystajú voľby. Psychic World predpovedá, že by to mohlo viesť k odklonu od centristických, tradičných sociálno-demokratických strán. Tvrdía, že v novom roku povstanú odvážni, reformistickí vodcovia, ktorí spochybňujú status quo. Zároveň očakáva sa, že Nemecko podstúpi najzásadnejšie reformy od roku 1991, aby opäť získalo svoju pozíciu vedúcej výrobnej veľmoci.

Nová pandémia

Výklad z tarotových kariet varoval pred pandémiou v roku 2025 potenciálne horšou ako COVID-19, ktorá sa zhoduje s úplným zatmením Mesiaca 14. marca a čiastočným zatmením Slnka 21. septembra, ktoré symbolizujú konce a transformačné začiatky.

(Zdroj: Getty Images)

Evolúcia AI

Odborníci tvrdia, že v budúcom roku by sme mohli hlbšie preskúmať umelú inteligenciu (AI) a jej limity. Európska únia a USA by tiež mohli presadzovať prísnejšie predpisy týkajúce sa AI, ktoré budú vyvažovať inovácie s etickým dohľadom.

Prieskum vesmíru

Experti zo Psychic World tvrdia, že nový rok odštartuje novú éru prieskumu vesmíru a inovácií, ktoré posunú hranice ľudskej civilizácie za planétu Zem, s pokrokom v technológii opakovane použiteľných rakiet. Predpovedajú tiež veľké otrasy v spoločnosti a kultúre v dôsledku významných zmien v technike, náboženstve a hodnotách.