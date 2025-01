Príbeh, z ktorého budete mať zimomriavky: Peter uviazol v zasneženom aute! Po 60 dňoch sa stal zázrak

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Kuriózny príbeh Petra Skyllberga sa odohral na prelome rokov 2011 a 2012, keď sa vonkajšie teploty dlhodobo približne 30 °C pod nulou. Vtedy husté sneženie takmer úplne uzavrelo jeho vozidlo, čo mu zabránilo dostať sa von. Objavili ho až 60 dní po jeho zmiznutí, 17. februára 2012, informoval švédsky bulvárny denník Aftonbladet. Zasypané auto našli dvaja ľudia na snežných skútroch, ktorí si mysleli, že je opustené. Keď odhrnuli sneh na okne a pozreli sa dovnútra, uvideli, že sa vo vnútri niečo hýbe a zalarmovali záchranné zložky. Na miesto prišiel miestny policajt Ebbe Nyberg, ktorý povedal, že vo vnútri bol muž spacom vaku, dokázal trochu hovoriť, ale bol na tom veľmi zle. Pravdepodobne prežil len vďaka tomu, že pil roztopený sneh. Vo vozidle sa našla len fľaša nealkoholického nápoja, cigarety a niekoľko komiksov, po žiadnom jedle nebolo ani stopy.

Doktor Ulf Segerberg, hlavný lekár Norrlandskej univerzitnej nemocnice, po ošetrení muža povedal, že sa takýmto prípadom ešte nestretol. Poznamenal, že pravdepodobne sa mužovi podarilo prežiť len vďaka „iglu efektu“, ktorý vytvorilo jeho zasnežené auto. Aj pri teplotách pod nulou môže byť v iglu prekvapivo teplo, a to vďaka izolácii, ktorú poskytujú jeho steny. Mužovo auto bolo pokryté hrubou vrstvou snehu a tá účinne slúžila ako ochranná prikrývka. „Iglu má zvyčajne teplotu niekoľkých stupňov pod 0 °C a ak máte dobré oblečenie, prežijete v týchto teplotách a budete schopní udržať svoju telesnú teplotu. Podarilo sa mu udržať svoju telesnú teplotu, inak by to neprežil, pretože my ľudia naozaj nevydržíme byť v chlade ako napríklad plazy, ktoré dokážu meniť teplotu tela,“ povedal doktor Segerberg pre denník The Guardian.

Zdrojom tepla bol pre muža jeho metabolizmus, aj keď na minimálnej úrovni. Telesné teplo vzniká pri procesoch, keď telo premieňa potravu na energiu. Keďže muž niekoľko týždňov poriadne nejedol, jeho metabolizmus bol veľmi pomalý, no aj tak zjavne vytváral dostatok tepla, aby ho udržal pri živote. Hoci bol trochu chránený pred zimou, jeho telesná teplota klesla na približne 31 °C, čo je znepokojivo málo. Telesná teplota zdravého človeka je zvyčajne okolo 37 °C a podchladenie sa zvyčajne prejavuje už pri teplote okolo 35 °C a menej. Najnižšia zaznamenaná telesná teplota bola 11,8 °C, a to u 27-mesačného chlapčeka, ktorý sa potuloval bosý pred domom svojej babičky v Poľsku pri teplote -7 °C. Skyllberg mal šťastie, potreboval iba bežnú liečbu v nemocnici. Jeho príbeh je však skutočne pozoruhodný.