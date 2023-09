Najsmrteľnejšia karaoke pieseň: Tento legendárny hit zapríčinil niekoľko úmrtí, je dokonca zakázaný!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Jeden z najväčších hitov Franka Sinatru, pieseň My Way, je údajne zodpovedný za smrť niekoľkých ľudí. Balada z roku 1960 zdanlivo vyvolala neuveriteľne zlovestný fenomén. Napodiv, za posledných niekoľko desaťročí došlo na Filipínach k sérii násilných incidentov v dôsledku tejto piesne. Od roku 1998 prišlo počas jej znenia o život približne tucet ľudí.

Jeden z prípadov sa stal v roku 2007, keď 29-ročného Romyho Baligulu zastrelil 43-ročný ochrankár Robilito Ortega v bare v San Mateo v Rize, informuje CBS News. Spevák bola zrejme len v polovici piesne, keď mu ochrankár povedal, aby prestal, keďže spieva falošne. Po odmietnutí prísnych rozkazov však chlapík pokračoval v spievaní piesne, čo viedlo k tomu, že Ortega vytiahol revolver a strelil Baligulu priamo do hrude. Bol na mieste mŕtvy.

Násilie sa stalo tak rozšíreným, že niektoré bary dokonca odstránili pieseň zo svojich karaoke zariadení z čistého strachu, že by to mohlo spôsobiť ďalšie problémy. V roku 2018 pieseň opäť zabíjala. Na narodeninovej oslave bol tragicky dobodaný 60-ročný muž, informuje PLN Media. Zrejme sa pokúsil zaspievať pieseň, ale zastavil ho iný muž a bodol nožom do hrude.

V súvislosti s temným fenoménom podcaster Ballen vysvetlil: "Na Filipínach je jedna pieseň, o ktorej každý vie, že sa nespieva. Je často zakázaná vo väčšine karaoke barov a aj keď zakázaná nie je, nikto ju nespieva. Dôvodom je, že od roku 1998 začali byť ľudia zabíjaní za to, že ju spievali." Nikto nechápe, prečo My Way vyvoláva v ľuďoch násilie. "Niektorí vraveli, že posolstvo piesne, ktorá je o tom, že muž je muž a robí veci po svojom, vnáša medzi ľudí, ktorí ju počúvajú, veľa mužskej energie a zjavne môže podnietiť to, že sa ľudia začnú správať násilne," dodal Ballen.