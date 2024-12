Bývalý ateista sa ocitol na prahu života a smrti: Lúčil sa so svojím telom! TOTO ho prinútilo veriť v Boha

(Zdroj: Getty Images/Facebook/Jose Hernandez Inner Immersion)

USA - Bývalý ateista Jose Hernandez prezradil, čo videl „v nebi“ počas zážitku blízkeho smrti. Táto skúsenosť ho prinútila zmeniť svoje presvedčenie. Živo si spomína na to, ako stretol svojho zosnulého otca a tvrdí, že ak niečo niekomu nestihneme povedať v tomto živote, príležitosť vysloviť to sa vyskytne na „druhej strane.“

O tom, čo sa deje vo chvíľach pred smrťou, uvažujú viacerí. Mnohí ľudia, ktorí majú zážitky blízke smrti, otvorene hovoria o tom, čo videli a cítili. Podobné skúsenosti má aj Američan Jose Hernandez, ktorý o sebe hovorí, že bol v minulosti zarytý ateista. Po tom, ako skoro zomrel, však zmenil názor. „Keď som to zažil, bol som skutočný ateista. Som inžinier. Bol som hore na vysokozdvižnej plošine nákladného auta, ktoré naťahovalo elektrické vedenie. Meškali sme. Chlapík, ktorý bol so mnou, sa obával, aby ma nezasiahol elektrický prúd, takže sa viac pozeral hore a vrazil do stromu. Narazil som do strany plošiny a zlomil som si všetky rebrá na pravej strane a poslali ma na pohotovosť,“ prezradila Hernandez v nedávnom rozhovore na YouTube kanáli Shaman Oaks.

Po prevoze do nemocnice prestal dýchať a lekári a sestry sa ho pokúšali zachrániť. „Začal som myslieť na Boha a hovoril som si: Ak ma dostaneš cez túto udalosť, zmením sa,“ uviedol ďalej. A práve v tomto momente si údajne všimol ako jeho „skutočné ja“ bojuje o prežitie. „A potom som videl ten tieň pri dverách. Len tak tam stál. Potom som si začal myslieť, že som mal taký komplikovaný život a možno je v poriadku nechať to tak. A vo chvíli, keď som to povedal alebo som si to pomyslel, tieň sa pohol,“ opísal Hernandez. Videl, ako tieň k nemu natiahol ruku a dotkol sa jeho prsta. V tom okamihu pocítil obrovskú úľavu, uvoľnenie, pokoj, lásku a mier. Hernandez potom sledoval, ako mu lekári robia resuscitáciu v snahe zachrániť jeho život, zatiaľ čo sa mu tieň prihováral.

„Potom som zistil, že ma niečo zdvihlo do rohu miestnosti. A pozoroval som, ako sa resuscitačný tím snaží zachrániť môj život,“ povedal. Hlas mu údajne povedal, aby si prirovnal život k autu, ktoré má istú životnosť a už ho nemôžeme nijako opraviť. „Takže teraz sa musíš so svojím telom rozlúčiť. A potom mi ten hlas povedal: Dobre, je čas, aby sme sa pohli ďalej.“ Hernandez ďalej prezrádza, že po páde do čiernej diery sa opäť stretol so svojím zosnulým otcom na mieste, ktoré považoval za nebo. „Keď som sa s ním stretol na druhej strane, uvedomil som si, že niekedy možno nebudeme môcť niečo povedať tu, ale budeme to môcť povedať niekde inde,“ uviedol. Tieto udalosti sa často stavajú ľuďom, ktorí musia byť oživovaní alebo sa ocitnú na prahu smrti.

Happy New Year to everyone. May grace, peace, love, light, health and happiness always be yours!! Dream again. Much... Posted by Jose Hernandez Inner Immersion on Friday, January 1, 2021

Obraz, ktorý mnohí ľudia opisujú ako svetlo na konci tunela, sa často uvádza ako dôkaz, že vedomie existuje mimo fyzickej sféry, hoci lekári majú iné vysvetlenie. Emeritný profesor biochémie William Reville píše, že zážitky blízko smrti pravdepodobne ukazujú aktivitu umierajúceho mozgu, keď klesá hladina kyslíka a stúpa hladina oxidu uhličitého. „Hlásenia o svetle na konci tmavého tunela by mohli jednoducho odrážať pokles hladiny kyslíka v sietnici, ktorý začína na periférii a smeruje dovnútra smerom k centru, čím vzniká tunelové videnie,“ vysvetlil Reville, informuje portál Express.