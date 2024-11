Kika odišla za prácou do zahraničia, skončila v nevestinci: Prvú noc musela spať s 20 mužmi! OHAVNÉ detaily

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK – Venezuelčanka Kika Certaová odišla z rodnej krajiny do New Yorku, aby sa nasťahovala k rodine muža, ktorého spoznala. Napokon ale skončila v nevestinci, kde bola prvú noc nútená spať s dvadsiatimi mužmi. Prehovorila o hrôzostrašných zážitkoch, ktoré na vlastnej koži prežila.

Bývalá sexuálna pracovníčka si spomenula na hroznú prvú noc v nevestinci v New Yorku. Venezuelčanka Kika Certaová si po príchode do USA myslela, že bude bývať u rodiny muža, ktorého predtým spoznala. Namiesto toho sa však ocitla v nočnej more. Dnes 51-ročná žena hovorila o svojej prvej noci so slzami v očiach. „Prvú noc som spala s 20 mužmi,“ povedala, informuje denník Mirror. „Prichádzali jeden po druhom,“ dodala. Každý muž za sex s ňou zaplatil len 35 dolárov (33 eur). Vo svojej rodnej krajine Kika študovala účtovníctvo a pracovala v hoteli Hilton. Jedného dňa ale stretla muža menom Daniel, do ktorého sa zamilovala. Dohodli sa, že za ním príde do New Yorku pracovať ako opatrovateľka.

Dokonca ju zoznámil so svojou sesternicou Sandrou, ktorá jej ponúkla bývanie. „Povedala, že sme ako rodina,“ spomína Kika. Keď však v roku 1992 priletela na letisko v New Yorku, Danielova sesternica razom zmenila svoje správanie. „Ušetrila som 3 000 dolárov (2 842 eur), ktoré som priniesla sem do Spojených štátov. Pamätám si, ako som vyšla z letiska a ona mi hneď vzala pas a peniaze,“ prezradila Kika. Sandra vzala Kiku do svojho domu v Queense a povedala jej, že nesmie odísť. Asi o dva týždne sa stretla s Danielom, aby sa porozprávali. Daniel jej povedal, že sesternici dlhuje veľa peňazí, a preto musí Kika robiť prostitútku, aby jej ich splatila. Kika sa na Daniela hnevala, pretože verila, že v USA dostane prácu opatrovateľky. Nato jej Daniel odpovedal, že toto robí celá jeho rodina. „Všetci sem privádzajú ľudí. Všetci pracujú s mladými ženami. Všetky zarábajú peniaze,“ priblížila Venezuelčanka.

Potom ju Sandra vzala „pripraviť“ sa, dala jej pracovné meno Lily a odviezla ju do nevestinca. „Keď ma tam vzala, povedala: ‚Toto je nové dievča. Je nováčik. Má len 20 rokov‘,“ spomenula Kika. Následne ju nasmerovali do spálne. Zakaždým, keď na zaklopanie otvorila dvere, stál tam iný muž. Dni trávila spánkom v Sandrinom dome, kým ju v noci odviezli do rôznych verejných domov. „Moja duša odišla. Ráno som vstala a niečo zjedla, chvíľu si pospala a čakala, kedy sa budem musieť vrátiť späť do práce,“ povedala Kika. Podľa jej slov bolo v nevestincoch zvyčajne okolo 20 žien vo veku od 16 do 40 rokov. Napriek úmornej práci sa peňazí nedočkala. „Nikdy som nič z tých peňazí nevidela,“ povedala. „Niekedy som pred Sandrou peniaze skrývala, ale potom ich našla,“ dodala.

Povedala tiež, že nevestince často kontrolovala polícia, ktorá zatýkala ženy. Kiku zatkli päťkrát, a to len počas prvého týždňa. „Ani sa ma nepýtali, či potrebujem pomoc,“ povedala o polícii. Nakoniec si Kika vyžiadala pas späť a súhlasila, že zaplatí Sandre viac peňazí výmenou za slobodu. Chce však, aby ľudia vedeli, že sa nestala sexuálnou pracovníčkou dobrovoľne. „Nie je príjemné spať s 30 mužmi v pondelok, 30 v utorok, 30 v stredu, 30 vo štvrtok, 30 v piatok,“ povedala. Napriek nočnej more, ktorú prežila, je dnes Kika vydatá a má tri dcéry, z ktorých jedna študuje na právnickej fakulte.