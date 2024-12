OSEM tipov, ako ušetriť na kúrení: Jednoduché zmeny nezaťažia peňaženku a vy nebudete doma mrznúť!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Mnohí z nás hľadajú spôsoby, ako znížiť svoje účty za energie a zmestiť sa s nákladmi na kúrenie do obmedzeného rozpočtu. Odborníci uvádzajú, že šetrenie tepla nemusí byť veľmi náročné a podelili sa o niekoľko jednoduchých tipov, ako zabrániť jeho zbytočnému unikaniu z vášho domova.

Nevykúrený dom či byt vám môže spôsobiť viaceré komplikácie, vrátane infekcie dýchacích ciest, prechladnutia a zvýšenému krvnému tlaku, čo môže zvýšiť pravdepodobnosť mŕtvice alebo infarktu. Táto skutočnosť je obzvlášť dôležitá pre každého, kto trpí chronickými diagnózami, ako je cukrovka alebo srdcové ochorenia, prípadne je starší ako 65 rokov. Nedostatočné vykurovanie však môže mať negatívny vplyv nielen na vaše zdravie, ale aj domov. Nehnuteľnosť vlhne a zvyšuje sa pravdepodobnosť vzniku plesní, ktoré vyvolávajú alergické reakcie a iné zdravotné problémy. Ak vám počas najchladnejšieho počasia zamrzne potrubie, pretože ste nezapínali kúrenie, jeho oprava bude nákladná. Nepoužívať ústredné kúrenie preto nie je chytré riešenie. To ale neznamená, že neexistujú spôsoby na zníženie účtov za teplo.

(Zdroj: Getty Images)

Týchto osem tipov je overených odborníkmi, sú jednoduché na realizáciu a ušetria vám rozpočet. Na svojej webovej stránke ich zhromaždila Banka Halifax. Po prvé: ak sú vaše radiátory umiestnené na vonkajšej stene, odborníci odporúčajú umiestniť za ne termoizolačnú fóliu, aby ste minimalizovali množstvo tepla, ktoré uniká von. Tieto fólie sú bežne dostupné a dajú sa ľahko zohnať. Ďalším tipom je investícia do tesniacich pásov. Môžete si ich aplikovať na dvere či okná, ako aj na iné miesta, cez ktoré uniká teplo z vášho domova. Rovnako zvážte zatváranie dverí na každej miestnosti, znížte výkon radiátorov na miestach ako sú chodby alebo hosťovské izby, ktoré sú menej využité. Následne môžete pridať izolačnú vrstvu na vaše závesy, aby ste maximalizovali zadržiavanie tepla, alebo si zakúpiť hrubšie, dvojvrstvové závesy.

Organizácia Energy Saving Trust odporúča prechod na inteligentný termostat, ktorý umožňuje ovládať teplotu prostredníctvom telefónu, čiže na diaľku. Aj keď plánujete byť mimo domu dlhší čas, mali by ste nastaviť kúrenie na približne 15 stupňov Celzia, aby ste predišli zamrznutiu potrubí. Ďalším spôsobom, ako udržať teplo v dome, je investovať do kobercov. Hoci drevené podlahy pôsobia esteticky, koberce sú nepochybne teplejšie. Výborným tipom na šetrenie peňazí je tiež izolácia zásobníka na teplú vodu. „Neizolované zásobníky spôsobujú rýchlejšie ochladzovanie vody. Neustála nutnosť jej zohrievania plytvá energiou a peniazmi. Ak svoj zásobník zabalíte do izolačného obalu, môžete znížiť tepelné straty,“ vysvetľuje Halifax.

(Zdroj: Getty Images)

Najnákladnejším tipom, ktorý odborníci odporúčajú, je izolácia strechy a podkrovia. „Ak je správne nainštalovaná, izolácia podkrovia môže vydržať 40 rokov a mnohonásobne sa vám vráti,“ vysvetľuje banka, pričom upozorňuje, že bez nej môže cez strechu unikať až 25 percent tepla. Hoci je dôležité v chladných mesiacoch riadne vetrať, aby sa v dome netvorila kondenzácia, uistite sa, že máte riadne utesnené okná. Udržiavaním tepla vo vašom domove prispejete aj k celkovému šetreniu energie. Ide teda nielen o ekonomické, ale aj ekologické opatrenia, ktoré sa oplatia.