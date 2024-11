Blondínka (30) schudla takmer 50 kíl: Žiadna diéta ani krvopotné cvičenie! Z jej PREMENY odpadnete

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia/Getty Images)

USA - Tridsaťročná Megan Tjelleová zdokumentovala na TikToku svoje skúsenosti s chudnutím. Za to, že sa jej podarilo dať do poriadku svoj zdravotný stav, však nevďačí krvopotnému cvičeniu. Na sociálnej sieti sa podelila o osvedčené tipy, ktoré jej pri chudnutí pomohli.

Cesta za štíhlou postavou bola v prípade Megan Tjelleovej poznačená odriekaním, ale táto mladá žena je s výsledkom absolútne spokojná, pretože dokázala schudnúť 47 kilogramov. Na TikToku uviedla aj to, že si počas zápasu s nadváhou všimla niektoré veci, ktoré vôbec neočakávala. Tjelle bola v mladosti fit a venovala sa aktivitám, ako gymnastika, roztlieskavanie, beh a cross country. Na vysokej zdravotníckej škole však musela cvičenie obmedziť. „Úplne som sa sústredila na štúdium a nemala som žiadny druh športu, vďaka ktorému by som bola aktívna,“ prezradila pre portál Today. „Mám pocit, že som sa začala zanedbávať, pretože som všetko vkladala do štúdia. Vtedy sa začalo stresové stravovanie.“

Situáciu skomplikovalo aj prvé zamestnanie, kde pravidelne absolvovala 12-hodinové nočné zmeny. „To určite všetko ešte zhoršilo. Jedla som v divných časoch a nemala som konzistentný rozvrh. Celé úsilie som vložila do svojej kariéry zdravotnej sestry a nič som neinvestovala do seba,“ priblížila. Zmenilo sa to v októbri 2022, keď dostala novú prácu s pravidelným pracovným časom od pondelka do piatku od 9:00 do 17:00. Začala dokonca chodiť do posilňovne, kde znovuobjavila svoju lásku k pohybu. Venovala sa predovšetkým chôdzi na bežiacom páse. „Začalo to pomaly s chôdzou, ale ako som chudla a zostala konzistentná, namiesto toho, aby som sa pri zvládaní stresu uchyľovala k jedlu a emocionálnemu stravovaniu, mojím únikom sa stal pohyb,“ hovorí.

Okrem toho si upravila jedálniček a zamerala sa na kalorický deficit. Priznala, že v minulosti si často objednávala jedlo z donáškových služieb, to však rýchlo zmenila. Začala tiež prijímať viac proteínov, vďaka ktorým bola dlhšie sýta. „Nevylúčila som úplne cukor, ale prestala som si kupovať sladené nápoje zo Starbucks. Skrátka som si to v hlave všetko upratala,“ uviedla. Tjelle tak počas prvých šiestich mesiacov schudla 25 kilogramov. Teraz, keď dosiahla svoje ciele v chudnutí a váži približne 62 kilogramov, nie je už voči sebe taká prísna a už nemusí zostať v kalorickom deficite. Zameriava sa na umiernenosť a riadi sa pravidlom 80/20 - z 80 percent prijíma zdravú a vyváženú stravu a z 20 percent si dopraje to, na čo má práve chuť, nech je to čokoľvek.

Za svoje úsilie si vyslúžila pochvaly okolia. „Ako som schudla viac a začalo to byť viac viditeľné, stala som sa stredobodom takmer každého rozhovoru s rodinou, priateľmi a kolegami,“ hovorí. Dnes sa cíti oveľa sebavedomejšie ako predtým a oblieka sa tak, ako sa predtým nemohla. „Keď som schudla, takmer som sa nespoznala. Niekedy mi trvá minútu, kým spracujem, že toto som naozaj ja. Občas sa stále považujem za extra veľkú a idem siahnuť po veľkých šatách. Musím sa na chvíľu spamätať a uvedomiť si, že v skutočnosti mám teraz menšiu veľkosť. Chvíľu mi trvá, kým môj mozog zaregistruje, že som schudla toľko kíl," prezradila. Aj ľudia na verejnosti sa k nej vraj správajú inak, viac si ju všímajú a sú ohľaduplnejší.