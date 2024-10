Chcete zhodiť nadbytočné kilá? Pridajte do svojej rannej kávy TÚTO ingredienciu: Určite ju už máte doma!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Mnohí z nás začínajú svoj deň šálkou kávy, či už v kombinácii s raňajkami, počas cesty do práce alebo na podporu lepšieho štartu do nového dňa. Autor jedného z príspevkov na TikToku dokonca uvádza, že po pridaní jednej bežnej ingrediencie do tohto nápoja sa môžete zbaviť nadbytočných kilogramov.

Kávu mnohí vnímajú ako dokonalý životabudič a je pre nich neoddeliteľnou súčasťou štartu do nového dňa. Atraktívna je aj pre tých, ktorí chcú chudnúť, pretože napomáha zbaviť sa nadbytočných kilogramov. TikTok je plný videí propagujúcich kávu na „chudnutie“, kde ich autori uvádzajú, že bojuje aj proti nadúvaniu. Podobný je aj príspevok od používateľa známeho ako @motivafithub, v ktorom tento uvádza, že primiešaním čajovej lyžičky škorice a kakaového prášku do kávy dokážete naštartovať schopnosť tela spaľovať tuky.

Tento tip zaujal viacerých divákov a spustil lavínu komentárov. Samozrejme, na to, aby ste videli skutočné výsledky, je nevyhnutná aj zdravá strava. Jeden z komentujúcich poznamenal: "Vždy som si myslel, že je to dobré. Takže kaviarenský mokka so škoricou a bez smotany!“ Ďalší sa pýtal: "Čiže škorica, kakao a akákoľvek káva budú spaľovať tuk? Ráno alebo večer?“ Autor príspevku odporučil tento nápoj konzumovať hneď ráno pred jedlom a mnohí vyjadrili vďaku za túto jednoduchú receptúru A čo viac, tento trik podporil aj certifikovaný lekár, guru integratívneho zdravia a autor bestsellerov, doktor Taz.

"Pridanie škorice do rannej šálky môže pomôcť znížiť hyperglykémiu, zvýšiť spaľovanie tukov a znížiť zápal. To všetko je neuveriteľne prospešné pre zrýchlenie metabolizmu a pomáha pri chudnutí,“ napísal na svojom webe. "Škorica je skvelým doplnkom akéhokoľvek bylinkového, zeleného alebo čierneho čaju, ako aj kávy.“ Lekár tiež uvádza, že ďalším skvelým doplnkom na podporu zdravia je kokosový olej. Obsahuje totiž vysoký podiel mastných kyselín so stredne dlhým reťazcom (MCT). Podľa jeho slov ide o špeciálny druh tuku, ktorý vaše telo metabolizuje inak a preukázateľne podporuje metabolizmus.