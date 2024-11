Dievča (11) desí rodičov spomienkami na minulý život: Detailný opis TRAGÉDIE! Toto nie je detská predstavivosť

(Zdroj: YouTube/LMN)

„Naša dcéra sa v minulom živote rozprávala s mŕtvymi ľuďmi a prebudila sa s tým, že ovládala nový jazyk,“ hovoria rodičia jedenásťročnej Ahny. Dievčatko malo iba deväť rokov, keď im začalo rozprávať o svojom minulom živote. Vraj komunikovala s ľuďmi, ktorí zomreli a detailne si spomínala na svoj každodenný život. Jedného rána však svojich rodičov, Chrisa a Jillian, ohromila, keď sa zobudila a vypýtala si od nich pero a papier. V rozhovore pre seriál s názvom Duch v mojom dieťati jej matka povedala: „Ahna sa jedného rána zobudila a povedala: Práve som si spomenula na celý jazyk. Neviem ako, neviem, čo sa deje, ale potrebujem papier a pero.“ Keď dievča horúčkovito čmáralo rôzne symboly a zapisovalo ich významy, jej matka uviedla, že to vyzeralo ako staroveké písmo a pripustila, že ju to celé šokovalo.

Otec dievčaťa Chris v programe povedal: „Naša dcéra mala skúsenosť so životom a smrťou, akú väčšina z nás nemá a hovorila o komunikácii s tými, ktorí odišli. Dialo sa niečo, čo som si nevedel vysvetliť, čo bolo veľmi reálne a potom nám povedala ešte niečo, na čo som nebol pripravený.“ Ahna totiž začala rozprávať o tom, že má vízie o starovekom svete a o svojom živote v ňom. „Hovorila o tom tak, ako keby sa skutočne prechádzala po mieste, kde žila,“ vysvetlil. Podľa jeho slov opisovala jaskyne, prostredie podobné púšti, jednoduché domy a životné udalosti. „Bola veľmi detailná ako niekto, kto tam žil a nie niekto, kto si to predstavoval. Ako keby sa videla, ako vykonáva každodenné úlohy, ktoré patrili do jej života. Čím viac rozprávala, tým viac som si uvedomoval, že len podáva správu o tom, čo videla, a že s tým súvisí celý súbor zážitkov a emócií.“

Chris sa pýtal, ako dokázalo jeho dievčatko získať tieto informácie a verí, že to ďaleko presahuje detskú predstavivosť. Jedného dňa Ahna rozprávala o traumatickej udalosti, ktorá sa stala pri zemetrasení v jej dedine, ako sa začala otvárať zem, padal piesok, rúcali sa strechy a väčšina obyvateľov utiekla. „Opísala to veľmi konkrétne, ako keby to zažila znova a bol som z toho ohromený.“ Rodina uviedla, že dievča často kreslilo obrázky svojich spomienok, ktoré podľa nich predstavovali ostrovy, na ktorých žilo. „Uvedomil som si, že to nepochádza z médií ani z jej predstavivosti, boli to spomienky,“ povedal jej otec. „Som presvedčený, že jej zážitky sú pre ňu skutočné a je to niečo, čo presahuje detskú predstavivosť.“ Mama Jillian súhlasila a pokračovala: „Nešlo ani tak o slová, ktoré Ahna používala, ale skôr o spôsob, akým ich vyslovovala.“

Rodičia sa rozhodli urobiť prieskum a boli šokovaní, keď narazili na príbeh o tom, ako vedci v roku 2000 objavili starovekú civilizáciu s názvom Herakleion. Súčasťou článku bol digitálny výtvor mapujúci vzhľad prístavného mesta z 12. storočia pred naším letopočtom, ktoré zostalo po zemetrasení pod vodou. Vyzeralo to presne ako Ahnine kresby a bolo to potvrdením, že existujú minulé životy, povedala Jillian a doplnila: „Nedokážem si predstaviť, že by som mala deväť rokov a celý ďalší život by som sa dostávala do vášho vedomia.“ V programe vystúpila aj dnes už jedenásťročná Ahna. Medzičasom sa pripojila k skupine iných detí, ktoré mali podobné zážitky z minulých životov, s názvom Pozemskí anjeli. „Keď som bola mladšia, spomínala som si na život v starobylom meste a mala som živé spomienky na každodenné činnosti. Pamätám si, že tam bolo zemetrasenie. Mám pocit, že Herakleion je spojený s mojím minulým životom,“ hovorí dievčatko.