Chlapec začal kresliť strašidelné obrázky Titanicu: Tvrdí, že zomrel na palube! Mrazivé detaily osudnej noci

(Zdroj: YouTube/LMN/Getty Images)

V jednej z epizód seriálu The Ghost Inside My Child (Duch v mojom dieťati) spoznali diváci príbeh Jameyho. Jeho matka o ňom povedala, že bol obyčajné dieťa, veľmi šťastné a veselé. Vždy sa však bál plávať. „Nikdy nešiel po schodoch do bazéna a aj keď som ho zobrala do vody, úplne spanikáril, prakticky by ma udusil a prosil, aby som ho vzala späť do menej hlbokej časti,“ prezradila. Keď mal asi štyri roky, spolu s opatrovateľkou si pozrel druhú časť filmu Titanic. Vtedy udalosti nabrali strašidelný spád - začal kresliť rôzne obrázky lode a opisovať tragédiu svojim rodičom. Spomenul si aj na to, kde sa loď poškodila a aké materiály boli použité na jej stavbu.

„Jamey bol úplne rozrušený z toho, že ľudia v kotolni zomreli ako prví, ako keby to bola jeho vina, že tam uviazli,“ spomína matka. „Začal hovoriť o samotnej nehode a o tom, že sa to nemalo stať, že došlo k chybám, že boli prekročené hranice a muži v kotolni nemali zostať uväznení. Dokonca sa kvôli tomu rozplakal,“ prezradila ďalej. Toto všetko viedlo rodičov k presvedčeniu, že ich syn by mohol byť prepojený s architektom lode Thomasom Andrewsom. Jamey ako 19-ročný zdieľal ďalšie zážitky z Titanicu. Veril, že ho navrhol, pretože údajne disponoval osobnostnými črtami architekta a to, čo urobil Thomas, by urobil aj on. Pripomenul, že sa nezachránil a zostal na palube až do konca a teraz je zmierený s vedomím, že zahynul na Titanicu a už nemá pocit, že je to jeho vina.

Napriek strašidelným spomienkam zostali mnohí diváci skeptickí a jeden z nich napísal: „Viac by som tomu uveril, keby začal hovoriť o Titanicu predtým, ako si pozrel druhú polovicu filmu.“ Ďalší doplnil: „Niekedy na vás sledovanie niečoho tak traumatizujúceho v mladom veku môže naozaj zapôsobiť.“ Poukázal aj na to, že režisér James Cameron odviedol fantastickú prácu pri tvorbe filmu a zobrazení lode. Tretí napísal: „Všetci sme sa začali zaujímať o Titanic vo veľmi mladom veku, všetci sme nakreslili kopu obrázkov a väčšina z nás v istom momente uverila, že je reinkarnáciou niekoho z paluby.“