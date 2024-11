Muža v noci zobudili divné zvuky vychádzajúce spod postele: Kľakol si a zbadal... Vyleteli by ste z kože!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Zmätený a vystrašený muž sa na Reddite podelil o desivú situáciu, o ktorú sa postaral jeho spolubývajúci. Keď sa potom sa priznal, že to nebolo po prvý raz, ale to trvalo celé mesiace, autor príspevku si začal hľadať nové bývanie. Podľa jeho slov totiž neexistovalo na správanie už bývalého spolubývajúceho žiadne ospravedlnenie.

Na Reddite zdokumentoval istý muž desivú skúsenosť so svojim spolubývajúcim. „Hľadel na mňa s otvorenými očami a keď som sa pozrel pod posteľ, tak vykríkol,“ napísal muž v príspevku „Doslova som si myslel, že dostanem infarkt.“ Až potom zistil, že Karl (24), s ktorým žil dva roky, sa pod posteľou schovával niekoľko mesiacov. „Priznal sa, že spáva pod mojou posteľou niekoľko nocí týždenne už tri alebo štyri mesiace, a že to robí preto, aby sa ku mne priblížil a vzájomne sme sa psychicky nasýtili,“ uviedol ďalej. Karl, ktorý vystupuje ako pansexuál, sa údajne autora príspevku často pýtal na jeho záujem o experimentovanie s inými mužmi, čo on rázne odmietol. „Povedal som mu, že sa necítim dobre, keď mi kladie takúto osobnú otázku,“ povedal. Napriek trápnym rozhovorom pokračovali v bezproblémovom spolužití až do jednej noci, keď došlo okolo tretej hodiny ráno ku skľučujúcemu zážitku.

(Zdroj: Getty Images)

„Počul som hluk pod posteľou. Bol to pohyb,“ prezradil. „Najprv som si myslel, že sa mi to len zdá. Ale potom som to počul znova.“ Pomyslel si, že je to myš alebo potkan alebo niečo podobné. Vyskočil preto z postele a rozsvietil baterku na telefóne, aby zistil, že pod posteľou leží Karl. „Počul som iba; 'Prepáč, prepáč, prepáč, prepáč.'" Spolubývajúci vyliezol spod postele, plakal a stále sa ospravedlňoval. Úplne vystrašený používateľ Redditu vybehol z bytu v pyžame. Kým spracúval túto zvláštnu situáciu, Karl mu opakovane posielal textové správy, v ktorých sa ospravedlňoval za svoje správanie. Žiadne ospravedlnenie mu však nedokázalo zabezpečiť, aby sa opäť cítil príjemne v blízkosti svojho spolubývajúceho. Preto počkal, kým odíde do práce a vrátil sa do bytu, aby si vyzdvihol svoje veci.

Keďže mu zostával jeden mesiac do konca nájomnej zmluvy a nemal v úmysle ju predĺžiť, ubytoval sa u svojho kamaráta, aby sa vyhol podivnej interakcii. Mnoho ľudí nesúhlasí s tým, aby dal Karlovi druhú šancu, pričom niektorí ho dokonca nazývajú predátorom. „Nie je psychicky stabilný a musíš sa odtiaľ dostať,“ prosila autora príspevku jedna osoba. „Je to je kriminálne prenasledovanie,“ pridal sa ďalší. „Nájdi si nového spolubývajúceho. Ak je ochotný to urobiť. Čo ešte urobil?“ spýtal sa tretí. „Áno, strápnil si ho. Áno, odmietol si jeho ospravedlnenie. Prečo? Pretože prekročil veľa hraníc bežnej slušnosti, súkromia a základnej ľudskej úcty,“ komentoval iný používateľ. „Toto je správanie predátora,“ dodal ďalší.