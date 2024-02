Spolubývajúca hanobila ženu za to, že nie je vegánka: Nasledovala dôvtipná pomsta, ľudia sú v úžase

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Spolubývanie so sebou prináša mnoho úskalí. Presvedčila sa o tom aj žena, ktorá so svojou spolubývajúcou, vegánkou, vychádzala dobre. Všetko sa ale zmenilo v momente, keď ju spolubývajúca začala urážať za to, že konzumuje živočíšnu stravu. Žena sa jej preto rozhodla pomstiť.

Nemenovaná 24-ročná v príspevku na Reddite uviedla, že so svojou o dva roky staršou spolubývajúcou býva už tri roky. Od 14 rokov je jej spolubývajúca striktná vegánka. „Ja však nie. Nikdy to nebol problém, pretože si myslím, že ľudia si môžu so svojimi životmi robiť, čo chcú, a nikdy som sa nesnažila zmeniť jej názor na vegánstvo,“ napísala v príspevku. Ďalej vysvetlila, že jej spolubývajúca už roky zbiera a pestuje rôzne druhy rastlín. Dôvodom, prečo sa autorka príspevku tak nahnevala, však neboli rastliny.

(Zdroj: Getty Images)

„Pred dvoma mesiacmi navštívila konferenciu o živočíšnych produktoch a vrátila sa s ohnivejším duchom. Začala pravidelne chodiť na podujatia, stala sa miestnou aktivistkou, začala kázať ľuďom na ulici,“ vysvetlila. Dovtedy sa ju spolubývajúca nesnažila presvedčiť o tom, že sa musí stať vegánkou. Po konferencii ale začala tvrdiť, že ak konzumuje živočíšne produkty, mala by sa hanbiť. „Dialo sa to tak často, že som začala vstávať skôr, aby som išla do práce a mohla zjesť vajíčka na parkovisku,“ napísala. Keďže sa blížil koniec platnosti ich nájomnej zmluvy, rozhodla sa svojej spolubývajúcej pomstiť.

Zamierila do obchodu s exotickými rastlinami a kúpila niekoľko rôznych druhov mäsožravých rastlín. „Moja spolubývajúca v ten deň nebola doma, takže som mala dosť času na to, aby som to pripravila. Dala som ich všade, kde sa dalo. Kdekoľvek mala rastlinu, jednu mäsožravú som položila hneď vedľa nej. Vyzeralo to tam ako v skleníku. Úprimne, bola som na svoju prácu dosť hrdá,“ uviedla žena. Po návrate domov na ňu spolubývajúca začala kričať. Keďže ale nepatrili jej, nemohla s tým nič urobiť. Ako autorka príspevku dodala, po pár týždňoch od tohto incidentu sa obe odsťahovali. Svoje mäsožravé rastliny si ponechala.

(Zdroj: Getty Images)

Príspevok získal množstvo reakcií. Jeden z komentujúcich zažartoval: „Prednáša vám o krutosti kŕmenia rastlín mäsom? Alebo prednáša rastlinám, aké sú kruté, že si to užívajú?“ Ďalší priznali, že ich príbeh pobavil. „Toto je úžasné,“ napísal iný komentujúci. „Ak vaša spolubývajúca nevidela vtipnú stránku, odsťahovanie sa bolo dobré rozhodnutie,“ uviedol tretí. „Toto je neuveriteľne kreatívna reakcia na niekoho, kto sa vám snaží podsunúť svoj výber jedál. Tlieskam vám. Užite si svoje nové miesto s novými rastlinami,“ dodal štvrtý.