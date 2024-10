Ženu (29) celé dni sužujú intenzívne orgazmy: V jeden deň ich zažila aj 50! Už ani nevychádza z domu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Celodenný orgazmus môže znieť ako splnený sen, no pre ľudí, ktorých zastihne nezvyčajná porucha známa ako porucha pohlavného vzrušenia, to môže byť nočná mora. Na vlastnej koži sa o tom presvedčila žena, ktorej zriedkavý stav spôsobuje spontánne vzrušenie. Tvrdí, že choroba ju natoľko oslabila, že nemôže pracovať a sotva vychádza z domu.

„Nie je to niečo, čo by ste chceli... môže to byť veľmi znepokojujúce,“ varovala nemenovaná 29-ročná pacientka, keď opísala svoje trápenie vo virálnom príspevku na Reddite. Žena trpí pretrvávajúcou poruchou pohlavného vzrušenia (PGAD), ktorá zahŕňa prežívanie nechcených pocitov vzrušenia v pohlavných orgánoch, ktoré nevymiznú s jedným alebo viacerými orgazmami, informuje Clevelandska klinika. Postihnutý nemôže kontrolovať, kedy tieto zmeny začnú – a orgazmus nepoľavuje. „Môže to byť pár orgazmov až po viac ako 25. Verím, že v jeden deň som ich mala 50,“ spomína autorka príspevku.

(Zdroj: Getty Images)

Tiež si všimla niekoľko varovných signálov blížiaceho sa vyvrcholenia. „Cítim mravčenie v mojom klitorise a potom sa do rozšíri do môjho konečníka a oblasti krčka maternice,“ vysvetlila. Aj keď tento stav môže znieť ako večné potešenie, autorka príspevku hovorí, že jej to prináša viac utrpenia ako potešenia. „U mňa to nie je náhle, pomaly to narastá a nie vždy to končí orgazmom, takže nikdy skutočne neviem, či orgazmus zažijem,“ napísala. „Je mi z toho na vracanie a kvôli nevoľnosti mám väčší strach, pretože neznášam vracanie,“ dodala.

Bojí sa byť medzi deťmi

Je ťažké vyhnúť sa spontánnym stimulom. Neúnavné vzrušenie autorky príspevku bolo vyvolané neškodnými a náhodnými spúšťačmi, vrátane nosenia určitého oblečenia, sedenia na tvrdých povrchoch a dokonca aj počutia prechádzajúceho motocykla. V príspevku uviedla, že sa vyhýba masturbácii, pretože nechce zhoršiť svoje príznaky. Zmeškala však pohreb svojej matky, pretože sa bála nedobrovoľného orgazmu. O jej stave vie len muž, s ktorým udržiava vzťah na diaľku. „Niekto sa ma spýtal, či môžem byť medzi deťmi, a to je asi tá najhoršia vec, ktorej sa bojím: že by sa ma to niekto spýtal, pretože by si moju chorobu mohol vyložiť ako niečo oveľa zákernejšie,“ uviedla.

(Zdroj: Getty Images)

Neznáma príčina

Aj napriek tomu, že netuší, prečo sa u nej porucha vyvinula, domnieva sa, že to môže byť traumatická reakcia zo sexuálneho napadnutia vo veku 9 rokov. Jej ďalšou teóriou je, že porucha je vedľajší účinok antidepresív, ktoré užíva na schizoafektívnu poruchu. Odborníci pripisujú túto chorobu rôznym faktorom, vrátane kŕčových žíl v panve, cýst pozdĺž spodnej časti chrbtice a abscesov v blízkosti klitorisu. Žiaľ, o stave, ktorý postihuje len 1 percento žien, toho veľa známe nie je. Ako uviedla autorka príspevku, v pomykove sú často aj lekári – buď reagujú negatívne, alebo priznajú, že o poruche nikdy doposiaľ nepočuli a netušia, ako ju liečiť.