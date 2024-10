Dráma v supermarkete: Turista za nákupnú tašku zaplatil vyše 200 eur! Urobil zásadnú chybu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ŽENEVA – Brazílsky turista dostal v Ženeve pokutu vo výške 200 švajčiarskych frankov (213 eur) za to, že si v supermarkete zbalil nákup do papierovej tašky za 40 rappov (0,43 eur), ktorú nezaplatil. V jeho vlasti si môžu nakupujúci zobrať tašky zadarmo a domnieval sa, že rovnako tomu je aj vo Švajčiarsku.

Dvadsaťdeväťročný Renan de Araujo prišiel do Ženevy na konferenciu. Cez víkend navštívil predajňu reťazca Migros, kde si chcel kúpiť švajčiarsku čokoládu. Zašiel do samoobslužnej pokladne, kde si zablokoval svoj nákup v hodnote 16,55 franku (17,7 eur). Keď ho však vložil do tašky, za ktorú nezaplatil, urobil obrovskú chybu. Za pokladničnou zónou ho zastavil strážnik a požiadal ho, aby predložil účtenku. Araujo ale argumentoval, že sa ho nikto nepýtal, či si praje aj tašku, preto si myslel, že za ňu nie je potrebné zaplatiť, informoval portál 20minutes.ch.

Non paga il sacchetto di carta alla Migros e si becca una multa di 200 franchi per furto https://t.co/st3r9K6wIs — LiberaTV (@LiberaTvTicino) October 16, 2024

Následne ho strážnik odviedol do zadnej miestnosti obchodu, kde musel vyplniť tlačený formulár vo francúzštine a podpísať súhlas s pokutou za krádež. Pokutu musí zaplatiť do polovice novembra. Navyše dostal dvojročný zákaz vstupu do predajní reťazca v Ženeve a ďalších dvoch kantónoch. „Za tašku v hodnote 40 rappov (0,43 eur), o ktorej som nevedel, že ju musím tiež zaplatiť. A nesmel som si ju ani ponechať,“ povedal Araujo. Podľa jeho slov nevedel, že za tašku bolo potrebné zaplatiť, pretože v Brazílii, odkiaľ pochádza, sú tašky v supermarketoch dostupné zadarmo.

Vzhľadom na to, že chcel celý incident čím skôr vyriešiť, podpísal formulár. „Spätne si hovorím, že som to asi nemal robiť. Dvesto frankov za 40 rappov, to je šialené! Zvlášť keď nemám žiadnu trestnú minulosť. Je to úplne neprimerané,“ uviedol. Predstavitelia reťazca napriek tomu odmietajú urobiť výnimku. Tristan Cerf, hovorca spoločnosti Migros, povedal, že na taškách je uvedené ich cena, vrátane čiarového kódu. Pokuta 200 frankov navyše platí pre krádeže v obchodoch bez ohľadu na výšku spôsobenej škody.