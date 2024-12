Jediná FOTO vyvolala ošiaľ! Známa čokoládová tyčinka vyzerala INAK: Výške odškodného neuveríte

Brit Harry Seager zostal prekvapený po tom, čo otvoril svoju obľúbenú čokoládovú tyčinku (Zdroj: Facebook/Harry Seager)

LONDÝN - Obyčajný muž, Harry Seager z mesta Aylesbury v anglickom grófstve Buckinghamshire, sa objavil na titulkách mnohých novín. Dôvod by ste nikdy neuhádli. Stalo sa to po tom, čo zverejnil na sociálnej sieti fotografiu jeho obľúbenej čokoládovej tyčinky Mars, ktorej chýbali typické vlnky, pričom kontaktoval aj výrobku. Jeho príspevok sa stal ihneď virálnym a to napriek tomu, že sa len snažil zistiť, čo za tým je.

Harry Seager z Aylesbury sa stal internetovou senzáciou po tom, čo sa podelil o fotografiu svojej neobvyklej tyčinky Mars bez typického zvlneného povrchu. Jeho príspevok vzbudil obrovský záujem tisícov členov facebookovej skupiny Dull Men's Club. Informujú o tom noviny The Guardian.

Čokoládovú tyčinku si kúpil na čerpacej stanici v Oxfordshire cestou na výstavu klasických automobilov do Birminghamu, kam sa vydal so svojimi priateľmi. Všimol si, že povrch tyčinky je úplne hladký, bez charakteristického zvlnenia. Fotografiu tyčinky zverejnil na sociálnej sieti a nadhodil myšlienku, či náhodou nejde o znižovanie výrobných nákladov a či budú tieto tyčinky po nom vyzerať takto. Podobné otázky poslal aj výrobcovi, spoločnosti Mars Wrigley UK. Spoločnosť však bola zdržanlivá a odmietla vysvetliť, čo sa udialo.

(Zdroj: Facebook/Harry Seager)

"Boli veľmi tajnostkárski, okamžite prešli k odškodneniu, namiesto toho, aby mi povedali, aká bola výrobná chyba," povedal Seager. Dodal, že chuť tyčinky bola rovnaká, len vrchná časť bola o niečo tenšia. Výšku odškodného od spoločnosti by ste neuhádli - Brit dostal poukážku v hodnote 2 libier (2,41 eura). To vzbudilo kritiku verejnosti, Seager je však spokojný. "Myslím si, že 2 libry sú skvelé - budú to dve tyčinky Mars zadarmo. Možno mi mohli poslať viac, ale nie som nevďačný. Myslím si, že je to úžasné, po tom všetkom, čo sa stalo, že som dostal poukaz v hodnote 2 libier," dodal Seager.

Firma Mars Wrigley UK neskôr uviedla, že tyčinka "prekĺzla" ich výrobnou linkou a ubezpečila zákazníkov, že zvlnený povrch zostáva súčasťou dizajnu tyčiniek Mars. Členovia skupiny Dull Men's Club Seagerovi vysvetlili, že tyčinka pravdepodobne unikla zariadeniu, ktoré ma na starosti ofukovaniu vzduchom.

Čokoládová tyčinka Mars, ako ju všetci poznáme (Zdroj: getty Images)

Tyčinky Mars sa pôvodne vyrábali ručne v Slough v grófstve Berkshire od roku 1932 a dodnes sa vyrábajú v tomto meste. Sú najpopulárnejšími čokoládovými tyčinkami v Spojenom kráľovstve. Príbeh Harryho Seagera a jeho hladkej tyčinky Mars ukazuje, ako aj malá výrobná chyba môže vzbudiť obrovský záujem verejnosti a stať sa internetovou senzáciou.