Plavčík zachránil turistku pred utopením: Namiesto pochvaly dostal mastnú pokutu! Dôvod vás nemilo prekvapí

Štyridsaťštyriročný Saverio Amato je plavčíkom na polostrove Cavallino v Benátkach. Počas služby na pláži spozoroval topiacu sa ženu. Ani na okamih zaváhal a skočil do vody. Turistku sa mu podarilo bezpečne vytiahnuť na breh. Okrem toho kontaktoval rýchlu zdravotnícku pomoc a spolu so svojimi kolegami upokojili vystrašenú ženu. Napokon ju do nemocnice prepravil vrtuľník. Napriek hrdinskému činu sa však Amato žiadnej pochvaly nedočkal. Namiesto toho dostal pokutu vo výške 1 032 eur.

„Zachraňovali sme človeka. Nemohli sme si dovoliť strácať drahocenné minúty a sekundy. Situácia bola kritická, pretože žena bola v bezvedomí a vypila veľa vody. So zdravotníckym personálom sme ju stabilizovali,“ povedal Amato pre taliansky denník Corriere della Sera. Zároveň dodal, že keby podobná situácia nastala znova, urobil by to isté. Minulý rok dostal pochvalný list za záchranu iného človeka na benátskej pláži.

Dôvodom mastnej pokuty bolo, že okamžite nekontaktoval prístavnú správu. „Povedali mi, že som ich mal kontaktovať ihneď potom, čo som zavolal na tiesňovú linku. Snažil som sa im vysvetliť svoje dôvody, ale nakoniec mi dali pokutu,“ povedal plavčík a vysvetlil, že síce chápe legislatívu, ľudský život je však na prvom mieste. Ako informuje denník Südtirol News, základom sporu je najmä otázka, kde končí zodpovednosť plavčíkov a kde začína zodpovednosť prístavnej stráže. V Amatovom prípade je stále nejasné, či má byť incident oficiálne klasifikovaný ako záchranná operácia na mori alebo na pláži.

Udelenú pokutu považuje Amato za morálnu facku. „Nie je to ani tak ekonomický problém, aj keď je pravdou, že tá suma predstavuje dve tretiny môjho platu,“ uviedol plavčík, ktorý sa proti sankcii odvolal. Napokon sa dočkal aj poďakovania od manažéra kempingu a dcéry zachránenej ženy. „Ponúkla sa, že pokutu zaplatí za mňa. Ja aj moji kolegovia sme jej ale povedali, že to neprichádza do úvahy. Je to otázka princípu,“ dodal Amato.