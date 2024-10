Revolúcia v nakupovaní? VIDEO Vedci predstavili prvý lietajúci nákupný košík: Ako vystrihnutý zo sci-fi filmu!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Juhokórejský tím predviedol dron s názvom „Paletrone“ vybavený ovládačom podobným nákupnému košíku. Aby zabránili jeho nakláňaniu, vedci doň zabudovali algoritmus na odhad hmotnosti. Dron môže reagovať na ľudskú kontrolu pomocou toho, čo tím opisuje ako techniku ​​​​fyzickej interakcie medzi človekom a robotom, ktorá predvída zámery používateľa na plynulejšiu prevádzku. Palletrone môže byť viac než len lietajúci nákupný vozík, vysvetlil Lee Seung-jae, profesor inžinierstva dizajnu mechanických systémov na spomínanej juhokórejskej univerzite, informuje agentúra Reuters.

Aj keď je prototyp obmedzený na nosenie nákladu do troch kilogramov, Lee priznal, že komerčné využitie takéhoto nákladu je obmedzené. Schopnosť technológie udržiavať horizontálnu stabilitu má však potenciálne využitie pri doručovaní jemných alebo krehkých predmetov. Tím tiež skúma možnosť využitia technológie v bezpilotných lietajúcich taxíkoch, ktoré by mohli prepravovať ľudí, alebo v dronoch, ktoré by mohli počas letu meniť batérie, aby si predĺžili čas letu.

Drony ako Palletrone majú výhody v ovládaní a manévrovateľnosti, ale v porovnaní s dronmi s pevnými krídlami sú obmedzené v rýchlosti a dosahu. Výzva rozšírenia ich sortimentu spočíva v obmedzeniach batérií, najmä pokiaľ ide o prepravu ťažších nákladov. Napriek tomu by flexibilita dronu mohla byť kľúčová v budúcich komerčných aplikáciách. Výskum súvisiaci s vývojom tohto dronu bol publikovaný v časopise IEEE Robotics and Automation Letters.