Chcete ušetriť? Experti odhalili PÄŤ tipov, o ktorých mnohí nevedia: Ten tretí sa vám bude určite hodiť!

Finančných rád nájdete na internete skutočne veľa. Nie všetky však naozaj fungujú. Finančí experti sa preto pre portál HuffPost podelili o päť nie veľmi známych odporúčaní, ktoré by ste mali vyskúšať, ak chcete mať v poriadku financie. Niektoré z nich vás možno prekvapia.

1. Niekedy musíte minúť viac, aby ste ušetrili viac

„Nízka cena za mizerný výrobok je v skutočnosti hrozný obchod, pretože v konečnom dôsledku miniete viac na výmenu lacno vyrobených predmetov, ktoré sa ľahko pokazia,“ povedala odborníčka na spotrebiteľské financie a rozpočtovanie Andrea Worochová. „Zamerajte sa na kvalitu a míňajte viac, ak to znamená, že to vydrží.“ Ona sama sa vraj snaží ušetriť na kvalitnom tovare a nakupuje značkové výrobky z druhej ruky. V prípade veľkých položiek odporúča využiť výpredajové akcie v maloobchode a nakupovať sezónne položky (napríklad nábytok na terasu a zimné oblečenie) na konci sezóny.

2. Nemeňte rozpočet zo dňa na deň

„Podrobný rozpočet vás síce udrží na ceste k splneniu vašich finančných cieľov, ale ak je príliš reštriktívny, v skutočnosti sa vám to rýchlo vypomstí kvôli vyhoreniu,“ vysvetľuje Worochová. „A ak sa pokúsite zmeniť všetky svoje výdavkové návyky zo dňa na deň, bude ťažké dodržiavať plán.“ Namiesto toho odporúča urobiť niekoľko malých zmien vo vašich výdavkových a sporiacich návykoch. Keď sa neskôr stanú rutinou, potom môžete na nich stavať. Podľa jej slov je tiež nevyhnutné, aby ste si v rozpočte vyhradili miesto na výdavky, ktoré sú pre vás dôležité. Ak je napríklad večera s priateľom alebo partnerom prioritou, ponechajte si ju v rozpočte. Nájdite ďalšie spôsoby, ako znížiť výdavky, napríklad zrušte nepoužívané predplatné a odpojte prístroje, aby ste znížili účty za energiu.

3. Dávajte si pozor na pohodlné spôsoby platby

„V súčasnosti je v našej spoločnosti mimoriadne jednoduché míňať peniaze bez toho, aby sme na to mysleli,“ hovorí autorka knihy "Váš najlepší finančný život" Anne Lesterová. „Môžete si údaje od karty uložiť vo svojom prehliadači, a keď vidíte niečo pekne na internete, len kliknete a bum, kúpili ste to." Možnosť nakupovať veci príliš ľahko však môže viesť k nevedomému míňaniu. Odborníčka preto radí spomaliť, aby bolo míňanie peňazí viac vedomé. Jedným zo spôsobov, ktorý uplatňuje, je vytvorenie nákupného zoznamu predtým, ako ide do obchodu alebo nakupuje online.

V prípade nakupovania cez internet navrhuje vyhradiť si konkrétny čas na nákupy raz týždenne. Pri prezeraní zoznamu sa pýtajte sami seba: Potrebujem to naozaj? Existuje konkrétny moment, kedy viem, že to použijem? Práve zostavenie zoznamu vám poskytne čas na premyslenie, či sa nákup oplatí. V prípade predplatného sa môže ľahko stať, že zabudnete na platby, ktoré sú nastavené na „automatické obnovenie“. Lesterová preto radí pravidelne robiť „čistku“, skontrolovať všetky predplatné a zrušiť tie, ktoré už nepoužívate.

4. Zautomatizujte sporenie

„Mali by ste si zautomatizovať všetko, čo sa týka sporenia, aby ste nemuseli robiť vedomé rozhodnutie,“ povedala Lesterová. „Ak to neurobíte, začnete sa rozprávať sami so sebou o tom, čo by ste mohli s peniazmi robiť a často ich prehráte, pretože nakupovanie je zábavnejšie ako sporenie.“ Profesor správy majetku na The American College of Financial Services, Michael Finke, odporúča nastaviť automatický prevod na sporiaci účet s vysokým výnosom. Ak napríklad dostanete výplatu na konci mesiaca, môžete si nastaviť prevod v prvý deň nasledujúceho mesiaca. „Peniaze na bežnom účte môžu byť lákavé na míňanie,“ vysvetlil. „Pravidelné prevody na sporiaci účet s vysokým výnosom vám pomôžu vytvoriť núdzový fond.“

5. Otvorte si viacero účtov

„Hoci väčšina mojich klientov má aspoň jeden dlhodobý investičný účet, odporúčam im, aby zvážili otvorenie ďalšieho investičného účtu na strednodobé ciele,“ uviedla certifikovaná finančná plánovačka a zakladateľka spoločnosti Family and Money Matters, Elaine Kingová. Medzi strednodobé ciele môže patriť kúpa domu, zaplatenie vzdelania, kúpa investičnej nehnuteľnosti alebo rozbehnutie podnikania. „Pri rozdelení investičných účtov sa snažíme prispôsobiť alokáciu portfólia konkrétnym cieľom a časovému horizontu a v konečnom dôsledku vám ušetriť čas a peniaze,“ vysvetlila. Ak je napríklad v krátkodobom horizonte kúpa domu, „fond nehnuteľností“ by mal byť investovaný do krátkodobých aktív.