Polícia odhalila tajnú prísahu najpredávanejšej pizze v podniku: Ľudia sa jej nevedeli dojesť! Šokujúci dôvod

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

DÜSSELDORF – Nemeckí policajti prepadli pizzeriu v Düsseldorfe, ktorá zákazníkov očarila predovšetkým jednou pizzou. Podľa kriminálneho riaditeľa išlo o jednu z najpredávanejších pízz podniku. Ako sa však ukázalo, malo to svoj dôvod – a je poriadne bizarný.

Podozriví potravinoví inšpektori prvýkrát upozornili políciu na nemenovanú pizzeriu v Düsseldorfe, keď si všimli, že pizza číslo 40 na menu priťahuje neobvyklú pozornosť zákazníkov. „Bola to jedna z najpredávanejších pízz,“ povedal novinárom kriminálny riaditeľ Michael Graf von Moltke, informuje denník New York Post. Potravinoví inšpektori prvýkrát upozornili na podozrivú objednávku ešte v marci tohto roku. Keď policajti prišli konfrontovať 36-ročného manažéra pizzerie, zažili poriadny šok – z okna svojho bytu totiž vyhodil tašku s drogami. Spadla však priamo do rúk policajtov.

(Zdroj: Getty Images)

Majiteľova skrýša údajne obsahovala viac ako 450 gramov kokaínu, takmer 30 gramov kanabisu a hotovosť vo výške 290 378 dolárov (268 169,54 eur). Vyšetrovatelia sa potom zamerali na dodávateľský reťazec a preskúmali celú drogovú sieť v západnom Nemecku. Zatkli troch podozrivých, vrátane údajného 22-ročného šéfa operácie. Pri vyšetrovaní našli aj nože, ďalšie zbrane, hotovosť a drahé hodinky. Manažéra pizzerie prepustili po niekoľkých dňoch, aby znova otvoril svoju prevádzku a začal opäť predávať pizzu číslo 40 s dávkou kokaínu.

Manažér sa napokon pokúsil ujsť z krajiny, no polícia ho opäť zatkla a tentokrát ho umiestnila do väzby. On aj ďalší podozriví, rovnako ako samotná pizzeria, neboli identifikovaní kvôli prísnym pravidlám ochrany súkromia v Nemecku.