Španielska polícia odhalila zásielku 13 ton kokaínu, ide o doposiaľ najväčšie množstvo

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Bulgarian Prosecutor's Office via AP)

Policajti v spolupráci s colníkmi kokaín objavili v prístave Algericas na juhu krajiny. Jedného človeka zadržali, po ďalších pátrajú. Kokaín bol ukrytý na lodi v zásielke banánov z Ekvádoru. Agentúra DPA poznamenala, že tento juhoamerický štát sa v posledných rokoch zaradil medzi najväčších exportérov kokaínu. Terajšia zásielka bola podľa polície určená pre istú firmu vo východošpanielskom Alicante.

Doterajší rekord čo do množstva zhabaného kokaínu pochádzal z vlaňajšieho leta, keď v rukách polície skončilo 9,5 tony tejto drogy. Stalo sa to aj v prístave Algericas. Za celý minulý rok policajti a colníci v španielskych prístavoch zaistili celkovo 64 ton kokaínu. Drogy do tejto krajiny väčšinou dovážajú lode plaviace sa z Južnej Ameriky. Podľa úradov sú následne rozvážané po celej Európe.