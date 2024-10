Kráska (32) zažila v masážnom salóne šok: Z vedľajšej miestnosti sa ozývalo vzdychanie! A to nie je všetko...

(Zdroj: Instagram/meganpustetto)

Známa influencerka Megan Pustettová sa podelila o svoj divoký zážitok z masáže celého tela na Bali. Uviedla, že všetko sa odohrávalo na peknom mieste, ktoré vôbec nepôsobilo podozrivo a išlo o jeden z typických salónov so závesmi a falošnými priečkami oddeľujúcimi jednotlivé masážne miestnosti. Napriek tomu, že mala súkromie, však počula všetko, čo sa dialo v okolí. Po chvíli zostala ohromená, keď počula ťažké dýchanie a stonanie. Nakoniec si uvedomila, že počas masáže dochádza k sexuálnemu aktu a dokonca počula muža, ktorý sa ospravedlňoval za to, že je „mäkký“. Táto príhoda ju úplne šokovala a zaujímalo ju, či majú podobné skúsenosti aj iní. „Požiadala som ľudí, ktorí chodia na masáže, aby mi odpovedali na otázky, ako to funguje, pretože som bola skutočne zvedavá,“ povedala Pustettová, píše portál news.com.au.

„Neskôr som ich poprosila, aby sa podelili o svoje skúsenosti s hororovými masážami, pre prípad, že by sa nám nikto neprihlásil s odpoveďami.“ Hneď ako zverejnila otázku na internete a požiadala svojich sledovateľov, aby sa podelili o svoje zážitky, dostala obrovskú spätnú väzbu, ktorá však dostala trpkú príchuť. „Hneď ako som začala dostávať tieto príbehy, rýchlo sa to zmenilo z odľahčenej zábavy na skutočné skúsenosti so sexuálnym útokom,“ povedala. Niektorí ľudia sa podelili o zábavné príbehy, napríklad o masérku, ktorá bola mrzutá, pretože musela predčasne ukončiť obedňajšiu prestávku, aby mohla masírovať. Potom začala zákazníkovi robiť jednu z najťažších masáží v živote. Iná žena uviedla, že sa jej masér spýtal, či by si priala tlak na chodidlá, a ona súhlasila v domnienke, že jej ich bude masírovať. Namiesto toho jej ich začal hrýzť.

Väčšinou však ľudia zdieľali príbehy o sexuálnych útokoch, obťažovaní alebo zážitkoch, ktoré v nich zanechali nepríjemný pocit. Istá žena prezradila, že keď sa nechala masírovať od muža, pocítila zdesenie, lebo si uvedomila, že má erekciu a stále sa jej otiera penisom o nohy. Ďalšia napísala, že keď išla na masáž, v závere jej muž pohladil prsia, čo ňou doslova otriaslo. Iná uviedla, že ju masér bez súhlasu pleskol po zadku, pričom povedal, že niektorým jeho klientom sa to páčilo. Pustettová uviedla, že téma odpovedí ju šokovala, pretože sa veľmi ťažko počúva, že niečo takéto je úplne bežné. „Téma, ktorá ma najviac šokovala, keď som počula hrôzostrašné príbehy iných ľudí o masáži, bola, aké bežné sú sexuálne útoky,“ povedala. „Množstvo ľudí, ktorých sa počas masáže niekto nevhodne dotýkal alebo sa cítili nepríjemne, bolo ohromujúce tak u žien, ako aj u mužov.“

Doplnila, že bolo zarážajúce uvedomiť si, koľko ľudí sa počas masáže cítilo nepríjemne. „V skutočnosti bolo množstvo mužov, ktorých sa dotýkali bez toho, aby dali súhlas, oveľa vyššie, ako som si myslela. Myslím si, že veľa ľudí predpokladá, že väčšina mužov chce masáž so šťastným koncom, ale to vôbec nie je pravda,“ prezradila ďalej influencerka. „Veľa z nich uviedlo, že sa ich dotýkali bez súhlasu a necítili sa v tejto situácii príjemne, ale boli príliš vystrašení, aby niečo povedali alebo zastavili masérku. Aj veľa žien uviedlo, že sa cítili príliš nepríjemne na to, aby niečo povedali, a jednoducho akceptovali nevhodné správanie, čo je naozaj smutné,“ dodala Pustettová.