Majiteľka salónu je znechutená: Muži od nás neustále pýtali sex! Obťažovanie vyriešila jediným SLOVOM

SYDNEY - Thajský masážny salón La Massage Thai Remedial and Day Spa sa nachádza na luxusnom predmestí austrálskeho Sydney. Do povedomia verejnosti sa dostal najmä vďaka nápisu, ktorý vyvolal rozhorčenie okoloidúcich. Jeden z členov miestnej komunity ho odfotil a zverejnil na Facebooku, kde ho označil za znepokojujúci. Majiteľka sa ale bráni.

Na sociálnej sieti vyvolal búrlivú diskusiu príspevok dokumentujúci nápis vyvesený na masážnom salóne v Sydney. Písalo sa na ňom "non-sexual", čiže "nesexuálny". Užívatelia polemizujú najmä o tom, či je vhodné, aby bol oznam s týmto obsahom na očiach verejnosti. Všetkým okoloidúcim totiž pripomína, že v salóne neposkytujú sexuálne služby. Jeho majiteľka Wannisa Piyatrakulová uviedla, že keď zbadala reakcie na príspevok, zostala v šoku. V brandži sa totiž pohybuje viac ako desať rokov a zarazilo ju, že ľudia takto reagovali. Podľa jej slov je v tomto odvetví úplne normálne stanoviť, aké masáže môžete alebo naopak nemôžete v prevádzke očakávať. V Sydney vraj videla veľa masážnych salónov s podobnými nápismi, tak nerozumie vzniknutému rozruchu. "Je to úplne normálne a bežné. Mala som podnik s týmto oznamom aj predtým a nikto nič nepovedal," vysvetlila pre News.com.au.

Piyatrakulová tvrdí, že do jej salónu prichádzali ľudia a žiadali o druh "špeciálnej" masáže. Práve túto skupinu zákazníkov mal oznam odradiť. "Odkedy som si otvorila prevádzku, veľa ľudí žiada špeciálnu prácu navyše a my ju nerobíme," argumentuje s tým, že takto chráni svoje zamestnankyne a dáva im pocit bezpečia. "Nechcem, aby sem takíto ľudia chodili. Ak oznámim dopredu, že túto službu neposkytujeme, tak sem neprídu, neoberajú ma o môj čas a je to lepšie." Ani zamestnankyne už vďaka tomu viac nemusia odmietať mužov hľadajúcich sexuálne uspokojenie a nečelia nepríjemným rozhovorom alebo trápnemu pocitu.

Podnikateľka v konečnom dôsledku nechcela oznamom nikoho nahnevať, iba chcela podporiť svoje podnikanie v miliónovej oblasti, kde sa priemerná cena domu pohybuje od päť miliónov austrálskych dolárov. Nápis preto po čase dala dole. Podľa vlastných slov si vypočula miestnych obyvateľov a snažila sa pochopiť, prečo sú nahnevaní. "Snažím sa tomu porozumieť. Preto ten nápis odstránim a dám tam niečo iné, aby boli všetci spokojní." Našťastie, celý rozruch nemal na jej podnik žiadny vplyv.

V masážnych salónoch bežne dochádza k sexuálnemu obťažovaniu. Keď organizácia Massage and Myotherapy Australia, ktorá má 8600 členov, uskutočnila v roku 2022 prieskum Pulse Survey, tak niektorí maséri uviedli, že sa denne stretávajú so sexuálnymi narážkami klientov. Až 56 percent z nich bolo vystavených sexuálnemu obťažovaniu zo strany zákazníkov a 74 percent priznalo, že musia aktívne prijímať opatrenia na ochranu seba a zamestnancov pred sexuálnym obťažovaním.