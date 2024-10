Blondínka (38) zverejnila FOTO zo svadby, ľudia ju obvinili z pedofílie: Akoby sa bozkávala s malým chlapcom!

(Zdroj: Instagram/lozgetssleeved)

Tridsaťjedenročná britská influencerka Lauren Evensová tvrdí, že po zdieľaní fotografií zo svojho svadobného dňa sa stala obeťou brutálneho útoku ľudí na internete. Po tom, čo po dvoch rokoch randenia povedala „áno“ Hannah Kayeovej, bola v siedmom nebi. Blažený pocit však pretrvával iba do okamihu, kým sa na ňu nezačali sypať nadávky. Lauren sa v minulosti dostala na titulky novín, keď minula tisíce eur na zlepšenie svojho vzhľadu, vrátane brušnej plastiky v Turecku. Teraz je však terčom kritiky, pretože sa údajne vydala za niekoho veľmi mladého. Lenže jej manželka Hannah má 29 rokov. „Niektorí ľudia hovorili, že je roztomilé, že ma k oltáru viedol môj desaťročný syn,“ povedala Lauren pre denník Mirror. „Iní označili za nechutné, že sa bozkávam s malým chlapcom.“

Podľa jej slov má jej manželka jednoducho neuveriteľné gény. „Je o dva roky mladšia a mňa kvôli nej nezatknú. Tie komentáre ma urážajú a sú neuveriteľne zraňujúce. Ľudia si myslia, že majú právo nazývať ma predátorom alebo pedofilom, a to sa mi hnusí. To množstvo nadávok, ktoré sme dostali, je jednoducho trápne,“ uviedla. Hannah pracuje ako špecializovaná inžinierka, vždy vyzerala mlado na svoj vek a napriek tomu, že sa blíži k tridsiatke, v supermarketoch a baroch ju stále žiadajú o občiansky preukaz. „Vlna negatívnych reakcií vypukla v momente, keď sme zverejnili naše svadobné fotografie,“ vysvetlila. „Ale aj predtým každá naša spoločná fotka priťahovala nepríjemné komentáre, pretože vyzerám mladšie. Naša rodina si tieto komentáre prečítala na internete a tiež ich to rozrušilo. Veľmi nás chránia.“

Hannah pokračovala: „Vyrastala som s tým, že každý má názor na mňa a na to, ako vyzerám. Ja jednoducho žiadne komentáre neberiem na vedomie, len ich blokujem. Už som ich všetky počula a ľudia sú takí úzkoprsí, že nemá zmysel sa s nimi baviť. Všade, kam ideme, musím nosiť občiansky preukaz, a to nielen pri kúpe alkoholu. Odmietli ma, keď som si chcela kúpiť los a dokonca aj energetický nápoj. Nedávno sme boli na dovolenke v Španielsku a museli sme ukázať môj pas a rezerváciu dovolenky, aby sme dostali náramok pre dospelých.“

Pár sa zoznámil na Tinderi pred dvoma rokmi, minulý mesiac sa zosobášili na miestnom matričnom úrade v Surrey a na zhotovenie snímok si pozvali profesionálnu fotografku Zoe Millsovú. S výhľadom do budúcnosti teraz dvojica podstupuje liečbu na umelé oplodnenie v nádeji, že čoskoro privítajú svoje prvé spoločné dieťa. Nedávno odleteli na Severný Cyprus, aby sa podrobili operácii na získanie vajíčok. „Cudzí ľudia na internete si môžu hovoriť, čo chcú, ale my sme nikdy neboli šťastnejšie,“ dodala Lauren.