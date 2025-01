Rodičia zverili deti na stráženie PEDOFILOVI! Dcérka prežila nočnú moru, polícia zverejnila ŠOKUJÚCE detaily

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Policie ČR, Getty Images)

Ako približuje česká polícia, muž dôchodkového veku dochádzal nejakú dobu do obchodu, kde sa zoznámil s majiteľmi. Dával sa s nimi do reči a ich maloletým deťom mal nosiť sladkosti. Časom si tak mal získať dôveru rodičov a ponúkol im, že deti postráži. "Niekoľkokrát tak bol aj s ich maloletou dcérou, ktorej nie je ani 10 rokov. Dievčatko však náhle striktne začalo odmietať k ´strýčkovi´ chodiť," opisuje policajná hovorkyňa Soňa Štětínská.

archívne video

Českí policajti chytili jedného z najväčších celosvetových distribútorov detskej homosexuálnej pornografie (Zdroj: Policie ČR)

Desivé detaily

Informáciami o podozrivom konaní muža sa začali zaoberať policajti územného odboru, vzhľadom na závažnosť si prípad prevzali krajskí kriminalisti. Pracovali veľmi citlivo a ohľaduplne. "Kriminalisti zistili, že muž mal získať dôveru pracovne zaneprázdnených majiteľov obchodu, ktorí ale o ňom v podstate nič nevedeli. Ponúkol im, že postráži ich deti, najmä maloletú dcéru. V priebehu návštev mal využiť bezbrannosť a neznalosť dievčaťa a donútiť ju k aktivitám, ktoré sú u detí mladších ako 15 rokov vykonaným spôsobom porovnateľné so súložou. Mal tak robiť opakovane, pre vlastné sexuálne uspokojenie," opisuje detaily polícia.

Vrchný komisár odboru všeobecnej kriminality krajského riaditeľstva obvinil muža zo zvlášť závažného zločinu znásilnenia a prečinu ohrozovania výchovy dieťaťa. Trestná sadzba sa pohybuje od 5 do 12 rokov. "Trestné stíhanie je vedené väzobne. Obvinený bol pre podobné konanie, ktoré možno označiť za sexuálnu deviáciu, v minulosti niekoľkokrát odsúdený a bolo mu uložené ochranné psychiatricky-sexuologické liečenie," dodáva hovorkyňa s tým, že muž s policajtmi spolupracuje.

Mimoriadne citlivý prípad zverejnili z preventívneho hľadiska

Ako informuje Štětínská, prípad je veľmi citlivý, najmä pre obete a ich rodiny. Práve preto sú na prácu so zvlášť zraniteľnými obeťami určení policajní špecialisti. Tí sú pripravení tiež poskytnúť alebo sprostredkovať adekvátnu a možnú podporu a pomoc. Všetko prebieha diskrétne kvôli bezpečiu detí a zamedzenie sekundárnej viktimizácie. "V prípade akéhokoľvek podozrenia na zneužívanie detí neváhajte kontaktovať policajtov na linke 158," vyzýva verejnosť.

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

K zverejneniu prípadu pristúpila polícia z preventívneho hľadiska. Pripomína, že sexuálne útoky na deti, ako obzvlášť zraniteľné obete, môžu mať rôzne podoby. "Rodičia a tí najbližší by mali s deťmi o tejto téme, samozrejme opatrne, hovoriť. Mali by sa o deti všeobecne zaujímať, kedy dôležitá je vzájomná dôvera. Potom je len krôčik k tomu, keď dospelý vycíti, že dieťa je akokoľvek ohrozené. Môžu to byť náznaky typu zmeny správania, bezdôvodné odmietanie niekam či k niekomu ísť alebo zvláštny, negatívny postoj voči konkrétnej osobe. Rodičia by mali zveriť stráženie svojich detí len úplne dôveryhodným osobám, nie „známym“, o ktorých nič nevie," apeluje polícia.