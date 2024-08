Blondínka (21) odhalila detaily vzťahu so 16-ročným chlapcom: Ľudia krútia hlavami, je toto vôbec legálne?

(Zdroj: Instagram/markovituk)

Newcombeovú však nerozhodli žiadne špekulácie a negatívne komentáre na TikToku. Spolu s Vitukom sa objavila v podcaste „The Blue Tick Show“, kde sa dvojica ohradila voči tvrdeniam, že ich vzťah by mal byť šialený či chorý, ako ho niektorí označili. „Som vo vzťahu s niekým, kto je odo mňa o päť rokov mladší, a viem, že veľa ľudí bude mať na to svoj názor, a to celkom oprávnene. Máte právo mať svoj názor, je to vaša slobodná vôľa,“ povedala v populárnom podcaste na YouTube, ktorý moderuje Mikey Melin. „Hoci je môj vzťah nový, musím povedať, že tento chlapec je skutočne najzrelší a najláskavejší človek, s akým som kedy chodila. Nebudem tolerovať nenávisť, ktorá je namierená proti mne, mojim priateľom alebo rodine,“ uviedla ďalej.

Priblížila tiež, ako sa prvýkrát stretli a že nemala v pláne s Vitukom chodiť. „Povedala som Markovi, že s ním pôjdem na večeru, nevnímala som to ako rande alebo niečo podobné,“ vysvetlila Newcombeová. „Tiež som si nebola istá, že sa s ním stretnem, pretože som vlastne nikdy v živote nechodila s niekým mladším ako ja. Nevedela som, aké výzvy mi to prinesie, ale bez ohľadu na to som s ním teraz vo vzťahu. Je to môj život, budem ho žiť tak, ako chcem. Ak sa rozhodnem, že s ním chcem byť vo vzťahu, môžem, pretože je to legálne. Či si myslíte, že je to morálne správne alebo nie, je to legálne,“ prezradila. Mnohých neprajníkov zaujímalo, či je tento vzťah legálny. Zákonný vek pre dobrovoľný sex v Spojenom kráľovstve je 16 rokov.

To však neutlmilo ostré reakcie, pričom mnohí Newcombeovej vyčítali, že je s chlapcom v romantickom vzťahu. „Práve dokončil školské skúšky,“ komentoval jeden z nich. „Musíš sa spýtať jeho mamy, či môže ísť von?“ zažartoval ďalší. Niekto iný argumentoval, že ak by to bolo naopak, ľudia by to nemohli ignorovať a označil celú túto situáciu za šialenú. Newcombová však uviedla, že odsudzujúce komentáre ju ani Vituka netrápia, a dodala, že ľudia by mali jednoducho zrušiť sledovanie ich profilov alebo si ich účty zablokovať. „Ovplyvňuje to váš život? Nie. Ja a môj priateľ máme veľmi krásny, milujúci, šťastný a zdravý vzťah a to, že tu ľudia sedia, trápia sa a hádžu na mňa také vážne obvinenia, je choré a zvrátené,“ povedala.

Prezradila však aj to, že jej románik neodsúdili len cudzí ľudia na internete, ale že z jej nového priateľa nebola nadšená ani jej najlepšia priateľka, s ktorou sa pozná už 11 rokov. „Úplne som stratila svoju najlepšiu kamarátku pre to, že som s Markom,“ povedala v podcaste. „Povedala mi, že so mnou nechce byť spájaná, ale mne je to už jedno,“ dodala. Tieto poznámky vyvolali len ďalšiu kritiku jej a Vitukovho romániku, pričom jeden používateľov sociálnej siete napísal: „Ako to, že nevidí, že to nie je správne, keď ju odrezávajú aj jej kamarátky?“