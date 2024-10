Budúca mamička (26) zažila počas kontroly šok: Lekár našiel namiesto jedného plodu až tri! Extrémne vzácny prípad

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PITTSBURG – Deonna Fletcherová, ktorá sa spolu so svojím partnerom Antoniom Livingstonom pokúšala o dieťa, sa pri pohľade na pozitívny tehotenský test potešila. Ale to, čo si dvadsaťšesťročná žena z Pittsburgu v Pensylvánii neuvedomila, bolo, že už bola tehotná – s dvojčatami počatými o šesť dní skôr.

Je jedným z iba 10 zdokumentovaných prípadov, u ktorých došlo k „superfetácii“. O šesť týždňov neskôr, keď bola v práci, však zrazu pocítila nepríjemnú bolesť. Napadlo jej, že pravdepodobne potratila, a tak utekala do nemocnice. Lekár jej povedal, že bábätko je v poriadku, no v jej maternici vidí ďalšie dva plody. Prekvapená nebola len ona, ale aj samotný lekár. „Ovulovali ste dvakrát, ale v dvoch rôznych časoch,“ vysvetlil lekár. Znamenalo to, že Deonna otehotnela dvakrát v priebehu jedného týždňa. „Už ako tínedžerka som bojovala s nepravidelnou menštruáciou, niekedy som ju mala aj dvakrát mesačne. Je pravdepodobné, že preto sa to stalo,“ uviedla pre denník The Sun.

Lekár jej vysvetlil, že v jej prípade hrozí riziko vzniku syndrómu transfúzie dvojčiat (TTTS), ktorý by mohol byť smrteľný, ak by jeden plod dostal príliš veľa živín a druhý príliš málo. Tehotenstvo však prebiehalo hladko, bez známok TTTS. Budúci rodičia sa dokonca dozvedeli, že sa im narodia tri dievčatká. V 24. týždni tehotenstva však prišiel šok – Deonne praskla plodová voda. „V snahe uistiť sa, že trojčatá vo mne zostanú čo najdlhšie, lekári ma v nemocnici uložili na lôžko,“ prezradila Deonna. Napokon v januári 2021, v 32. týždni, cisárskym rezom predčasne porodila trojičky. Lekári ich okamžite vzali na jednotku neonatálnej intenzívnej starostlivosti, kde monitorovali ich stav.

„Moja zásoba mlieka stačila na dojčenie všetkých troch dievčat. O mesiac neskôr sme trojičky pripútali do autosedačiek a odviezli domov,“ uviedla mamička. Napriek dramatickým udalostiam sa tak Deonna spolu so svojím dnes už manželom Antoniom tešia nielen z trojičiek, ale aj ďalšieho prírastku. Tesne predtým, ako trojičky dovŕšili dva roky, sa totiž manželia dozvedeli, že Doenna je opäť tehotná – tentokrát však čakala len jedno dieťa. „V októbri 2022 sme privítali chlapčeka Antonia Juniora. Trojčatá sa do neho zamilovali, pri každej príležitosti ho objímali,“ prezradila Deonna.

(Zdroj: Getty Images)

„Keď som si prvýkrát robila tehotenský test, ani vo sne by mi nenapadlo, že skončím s tromi dievčatami – a tiež s chlapčekom! Byť rodičom je najťažšia práca na svete. Naše deti ma držia v strehu, skúšajú moju trpezlivosť a pomáhajú mi nájsť humor v chaose. Za nič na svete by som to nevymenila,“ dodala mamička.