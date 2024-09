VIDEO Mamička zdieľala DRASTICKÚ premenu pred a po tehotenstve: Neuveriteľné, čo sa stalo s jej nosom!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Žena z Južnej Afriky, ktorá dokumentuje svoje tehotenstvo na TikToku, sa stala virálnou po nahraní šokujúceho videa, v ktorom ukazuje premenu pred a po treťom trimestri tehotenstva. V jednom zo svojich videí, ešte pred premenou, sa domnievala, že bude v tehotenstve krásna a štýlová. Rýchlo sa však ukázalo, že opak je pravdou. Ako však dokazujú zábery, výrazne sa jej zväčšil nos, zhoršilo sa jej akné, na tvári sa jej objavila tmavá pigmentácia a dokonca jej začali opúchať oči.

Jej videá s označením „tehotenský nos“ okamžite zaujali obrovské množstvo ľudí. Niektoré ženy dokonca prezradili, že to zažili na vlastnej koži. „Takto ma pokorilo moje druhé tehotenstvo,“ uviedla jedna z komentujúcich. „Dajte to dieťa na súd,“ zavtipkovala ďalšia. „Pripomínate mi postavičku z Teletubbies,“ pridala sa tretia komentujúca. „Máte pravdu, vyzerám ako Fiona zo Shreka,“ reagovala Botle. Zároveň dodala, že toto je jej druhé tehotenstvo. Pri prvom zažívala podobné zmeny, no ako uviedla, po pôrode sa všetko opäť vrátilo do normálu.

Gynekologička Christine Grevesová v rozhovore pre Today vysvetlila, že dôvodom takýchto drastických zmien sú hormóny, ktorých hladiny sú počas tehotenstvá zvýšené. „Hormóny spôsobujú dilatáciu ciev, čo môže viesť k väčšiemu prietoku krvi do určitých oblastí,“ vysvetlila. „V niektorých oblastiach tela, ktoré majú sliznicu, ako napríklad v nose, dôjde k zvýšenému prietoku,“ uviedla ďalej. „Ďalšie bežné vizuálne zmeny, ktoré sa môžu prejaviť na koži tehotnej osoby, zahŕňajú hyperpigmentáciu (tmavšia pokožka na rôznych miestach tela vrátane tváre) či strie na koži,“ povedala gynekologička. Väčšina týchto zmien je našťastie dočasná a podľa odborníčky sa vzhľad tela vráti do normálu do šiestich týždňov po pôrode.