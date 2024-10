Ženinej švagrinej sa narodili dvojičky: O pár týždňov prišla tvrdá rana! Vzdala sa ich, dôvod vám vyrazí dych

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V rodine istej ženy nastala kuriózna situácia, keď si k svojim dvom deťom s manželom adoptovali dvojičky švagrinej. „S manželom sme sa pustili do rodičovstva s tým, že by sme chceli mať tri alebo štyri deti,“ uviedla žena v rodičovskom stĺpčeku na portáli Slate. „Počas prvého tehotenstva som mala vážne komplikácie, ale lekári sa zhodli, že druhé bude možné pri dodržiavaní určitých opatrení,“ pokračuje a dopĺňa, že jej druhý pôrod skončil hysterektómiou. Minulý rok, keď mali ich deti tri a štyri roky, rozhodli sa s manželom zistiť, aké sú možnosti adopcie alebo pestúnstva.

Približne v tom období sa vydala jej švagriná, otehotnela a dozvedela sa, že bude mať dvojičky. Vraj nikdy veľmi netúžila mať deti a určite bola vystresovaná, keď zistila, že nakoniec ich bude mať hneď dve. „Keď mali dvojčatá asi šesť týždňov, všetci prišli k nám na víkend na svadbu švagrininej kamarátky a dohodli sme sa, že budeme strážiť deti. Nakoniec nám okolo 23:00 napísali, že toho vypili viac, ako plánovali a večierok stále pokračuje, tak či by nám nevadilo, keď si objednajú hotelovú izbu a my by sme im bábätká strážili aj cez noc. Nevadilo nám to.“

Adoptovali si dvojčatá

Dva týždne po svadbe sa rodiny opäť stretli a švagriná s jej manželom sa zdôverili, že mať dvojčatá je podstatne ťažšie, ako si ktokoľvek z nich predstavoval a naozaj im chýba predchádzajúci život a možnosť robiť si, čo chcú a kedy chcú. Prezradili aj to, že zvažujú adopciu. „Zaujímalo ich, či by sme prijali ich dvojčatá. Mysleli si, že by to bolo najlepšie riešenie, pretože by ich mohli naďalej vídať a zapájať sa do ich života podľa toho, ako by sa im to hodilo. S manželom sme boli šokovaní. Nasledujúci mesiac sme sa s nimi o tom rozprávali viac a absolvovali sme s nimi viacero poradenských stretnutí. Nakoniec sme vypracovali právnu dohodu a oni sa vzdali rodičovských práv a my sme si dvojčatá adoptovali.“

Žena uviedla, že absolútne milujú deti a majú pocit, že ich rodina je teraz kompletná. Lenže už nevie, ako má komunikovať so švagrovcami. „Stratila som k nim všetku úctu, keď v podstate priznali, že ich deti sú pre nich nepríjemnosť, ktorej sa chcú zbaviť. Keď sme sa ich opýtali, čo budú robiť, ak si ich neosvojíme, povedali, že zvážia iné možnosti súkromnej adopcie. Prešiel rok a všetci v manželovej rodine sa správajú, ako keby to, čo urobili, bolo úplne normálne,“ uviedla. Pre ženu je vraj najťažšie akceptovať, že iba ona chce, aby bolo s dvojčatami všetko transparentné.

Bizarná situácia

K celému prípadu sa vyjadrili aj odborníci. „Adopcia môže znamenať veľa radosti, lásky a útechy, ale aj traumu, zmätok a hnev. Predpokladám, že tieto posledné pocity budú pre tieto dvojčatá veľmi silné, pretože vedia, že ich biologickí rodičia, s ktorými si pravdepodobne vytvoria vzťah, ich považovali za nepríjemnosti a vzdali sa ich. Na druhej strane, ak túto dôležitú pravdu, ktorá je pre ich identitu kľúčová, zatajíte, budú to pravdepodobne pociťovať ako zradu, keď sa to dozvedia," uviedli. Zároveň ale tvrdia, že konečné rozhodnutie je na žene a jej manželovi ako zákonných rodičoch dvojčiat. Mali by tiež popremýšľať nad vzťahom so švagrovcami a vytvoriť fixné hranice v tom, kto bude rodičom v budúcnosti, aby sa nestalo, že si budú neskôr dvojčatá nárokovať oni.