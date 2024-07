Muž sa ako batoľa stratil rodičom na vlakovej stanici: Márne po nich pátral 30 rokov! Zrazu nastal zvrat

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

Gouming Martens v roku 1994 cestoval z domu svojich rodičov v čínskej provincii Jiangsu do rodného mesta svojej matky v provincii Sichuan. Zrazu sa však stratil. O dva roky neskôr si ho adoptovali holandskí manželia Jozef a Maria Martensovci. Jeho adoptívni rodičia ho pokrstili menom Gouming podľa mena, ktoré mu dali zamestnanci sirotinca – Gou Yongming. Nikdy mu nebránili v tom, aby hľadal svoju biologickú rodinu. Spoločne dokonca v roku 2007 navštívili Čínu, no zistili, že sirotinec, odkiaľ chlapca adoptovali, už nie je v prevádzke, uvádza portál What's the Jam.

Gouming strávil nasledujúcich päť rokov učením sa mandarínčiny a počas štúdia na univerzite navštívil Čínu ešte trikrát. V roku 2012 zaregistroval svoje údaje v dobrovoľníckej asociácii Baby Huijia v meste Tonghua, ktorá pomáha zjednotiť oddelených členov rodiny. Približne v rovnakom čase ukončil štúdium na Leiden University v Holandsku. Následne sa presťahoval do Kanady, kde získal doktorát z lingvistiky na McGill University. V súčasnosti pôsobí ako expert na rozpoznávanie reči umelej inteligencie v Kanade. V októbri minulého roku ho dobrovoľníci informovali, že porovnali jeho DNA so ženou menom Wen Xurongová.

Wen a jej manžel Gao Xianjun nikdy neprestali hľadať syna, ktorého stratili na železničnej stanici v osudný deň pred 30 rokmi. Goumingov otec však v roku 2009 zomrel. Brat Gao Xianjun v roku 2017 požiadal Wen, aby zaregistrovala svoju DNA na polícii. Práve vďaka tomu sa Gouming vo februári tohto roku opäť stretol so svojou matkou. Navštívil hrob svojho otca a stretol sa so svojimi nevlastnými súrodencami, tetami a strýkami. Gouming sa plánuje vrátiť do Číny, aby sa mohol pravidelne stretávať so svojimi príbuznými.