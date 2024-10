Zabudnite na peniaze či vzhľad: Páni, vďaka TOMUTO budete pre ženy okamžite atraktívni, radí odborníčka

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Jana Hockingová je odborníčka na zoznamovanie a snaží sa touto cestou pomáhať ľuďom. Keď si nedávno prechádzala sociálne siete, zobrazilo sa jej video Davida Beckhama, v ktorom hovorí tú najmenej atraktívnu vec, akú podľa jej názoru môže muž povedať žene – dobré dievča. „Áno, bohužiaľ, David Beckham to pokazil. Nikdy by som si nepomyslela, že to poviem, ale hnusí sa mi. Toto pomenovanie venoval svojim psom, keď ich kŕmil pamlskami a chcel od nich, aby si sadli. Aby som bola úplne úprimná, bolo to aj kvôli jeho hlasu. Ten vysoký, nosový tón znel nechutne,“ napísala Hockingová pre portál news.com.au.

Napriek tomu si stojí za tým, že ak by tú istú frázu povedal Tom Hardy so svojim hlbokým, sexy hlasom, pozerala by to stále dookola. Hockingová priznala, že začala premýšľať o poslednom chlapovi, s ktorým randila, a snažila sa prísť na príčinu, prečo ju tak veľmi priťahoval. „Pred nedávnom mi kamarátka povedala o svojom kolegovi, že by mohol byť konečne ten pravý. Ukázala mi jeho fotku na Instagrame a pomyslela som si, že je milý, ale keď som ho stretla naživo a pozdravil ma tým hlbokým, sexy hlasom, bola som stratená,“ prezradila. „Na mužovi, ktorý má hlboký hlas a vie ho používať, je niečo nesmierne sexi,“ dodala odborníčka.

Jej tvrdenie podporila aj štúdia z roku 2020 publikovaná v časopise Nature, podľa ktorej hlboký hlas dodáva mužovi auru sily a sexuálnej príťažlivosti. Mužov s nízkym, zvučným hlasom ženy vnímajú ako príťažlivých, mužných a dominantných. Podľa autorov štúdie hlas súvisí s morfológiou tela a fyzickou silou, čo je dôvod, prečo ženy dávali prednosť nižšie položeným hlasom.