Vedci vyvrátili najrozšírenejšiu teóriu o randení: Mysleli ste si, že TAKTO niekoho zbalíte? Zabudnite!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

CANBERRA - Byť vtipný a rozosmiať svoj náprotivok na prvej schôdzke najskôr nijak nezvyšuje šancu na naviazanie vzťahu a tradičná predstava o tom, že ľudia so zmyslom pre humor to majú pri zoznamovaní jednoduchšie, podľa všetkého neplatí. Vo svojej štúdii k tomu dospel vedecký tím z austrálskej Queenslandskej univerzity, podľa ktorej to, čo ukazujú romantické komédie, nemá s realitou veľa spoločné. Napísal o tom denník The Times.