Žena ohúrila sociálne siete drastickou premenou: Hotová kráska! Pozorným divákom neušiel bizarný detail

(Zdroj: TikTok/jaquelinealarcao)

Sociálne siete neustále ovládajú rôzne trendy. Najnovšie ľudia ukazujú fotografie z mladosti, dávajú ich do kontrastu s tým, ako úžasne a krásne vyzerajú teraz a na základe toho získavajú od svojich sledovateľov pochvaly. Video jednej ženy sa však stalo virálnym a nazbieralo milióny zhliadnutí. V roku 2020 sa Jaqueline Alarcãová dostala na všetky stránky FYP (For You Page) po tom, čo zverejnila sériu fotografií, na ktorých bolo vidieť, že má krivé a prekrývajúce sa zuby, ktoré jej vyčnievali z úst. Tie sa neskôr premenili na žiarivý úsmev, o ktorom sníva väčšina ľudí. Video okomentovala titulkom: „Pred a po tom, ako som sa vydala za zubného chirurga."

Alarcãová z Brazílie má na TikToku viac ako 92 800 sledovateľov. Pravda o jednom z jej najúspešnejších videí sa však rýchlo začala rúcať. Mnohí zostali v úžase, ako napísal jeden z nich: „Úžasné!!! Tak som rád, že ti to dokázal napraviť." Ďalší uviedol: „Tak to je naozaj krásna premena.“ Kozmetickí chirurgovia a odborníci na krásu video dokonca zdieľali na svojich sociálnych sieťach, aby pochválili prácu odborníkov. Keď si však ženino video pozeralo viac ľudí, niektorí sa ozvali s otázkou, či premena nebola fingovaná, keďže mnohí tvrdili, že to nie je možné.

Ukázalo sa, že boli skeptickí oprávnene. Po tom, ako sa premena rozniesla po internete, Alarcãová priznala, že ju zo žartu predstierala a nasadila si falošné zuby. V ďalšom videu ukázala, ako používa falošné zuby, a potom odhalila svoj skutočný úsmev s titulkom: „Podarilo sa mi vás vytočiť!" Mnohí fanúšikovia tvrdili, že si od začiatku všimli, že zuby nie sú pravé, pričom jeden z nich napísal: „Ľudia, ktorí veria, že sú skutočné, pravdepodobne veria, že aj upírske zuby vo filmoch sú skutočné."