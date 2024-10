Pornoherečka zaskočila zamestnancov upratovacej služby: V byte si zabudla... Aj vy by ste sa červenali!

(Zdroj: Instagram/yasminakhanofficial)

Yasmina Khanová sa v roku 2014 preslávila ako hviezda pre dospelých. Matka ju vyhodila z domu a deportovala do inej krajiny, keď ju pristihla, ako doma masturbuje. Už ako sedemnásťročná upútala pozornosť verejnosti, keď na sociálnych sieťach zverejnila fotku, ako máva na rozlúčku, zatiaľ čo sedela v policajnom aute. Khanová sa však opäť dostala do pozorností médií po tom, čo denníku Daily Star poslala konverzáciu z WhatsAppu, ktorá prebehla medzi ňou a mužmi upratujúcimi jej luxusný byt po skončení nájmu. Upratovači jej poslali fotografiu niečoho úplne nového, nepoužitého a stále zabaleného, čo by jej mohlo doma chýbať.

EXCLUSIVE: It got a little awkward for @MissYasminaKhan once the end-of-tenancy cleaners checked out her penthouse . . . https://t.co/4q3KAf0Wvb pic.twitter.com/zr0vLcfmLW — Daily Star (@dailystar) September 30, 2024

To ju značne vytočilo, a preto zareagovala: „Nemám tušenie, ako sa to tam dostalo. Prečo ste sa hrabali v mojich súkromných veciach?“ Malo ísť o úplne nový, pomerne veľký, deväťpalcový vibrátor telovej farby. Vzhľadom na to, že má na svojich sociálnych sieťach viac ako milión sledovateľov, mala potrebu sa obhájiť. Denníku povedala, že nemá tušenie, ako sa tam sexuálna pomôcka dostala a vraj ju muži z tejto kauzy obvinili iba na základe jej povolania.

Pod falošným menom „Abdulla Bin Raju“ napísala: „Moja mama ma prichytila, ako masturbujem a teraz ma poslala späť do Bangladéša. Zbohom, Spojené kráľovstvo. Budeš mi chýbať.“ Bol to jeden z prvých masovo virálnych príspevkov na sociálnej sieti X, ktorý nazbieral tisíce reakcií. „Keď som sa stala virálnou, ľudia mali potrebu mi stále pripomínať daný incident. Mala som vtedy iba 17 rokov – bol to absolútny vtip a samozrejme sa to nestalo. Dodnes ma s tým ľudia konfrontujú, ale pokúsila som sa z toho vyťažiť. Začala som robiť OnlyFans a začalo ma sledovať viac ako 10 000 používateľov. To nakoplo moju aktuálnu kariéru a vďaka tomu som tam, kde som,“ povedala Khanová.