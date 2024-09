Pornohviezda za polrok nakrútila až 300 šteklivých scén: Prehovorila o brutálnom dopade na jej telo!

(Zdroj: Instagram/itshayleydavies)

Hayley Daviesová sa v podcaste rozrozprávala o svojom sťahovaní z Nového Zélandu do USA. Aby si zabezpečila dostatok financií, pustila sa do mimoriadne intenzívneho pracovného programu, ktorý zahŕňal natáčanie mnohých scén. Hviezda filmov pre dospelých uviedla, že v priebehu šiestich mesiacov nakrútila približne 300 scén, pričom objasnila, že denne to boli v priemere dve až tri scény. „Boli dni, keď som robila všetko a robila som to sama, hlavne, čo sa týka úpravy a strihu,“ prezradila. „Nikdy som si nebrala dovolenku, ale potrebovala som čas na úpravu. Nenatáčala som preto každý deň,“ vysvetlila ďalej.

V niektorých dňoch však Daviesová natáčala aj päť scén. Toto závratné tempo sa podpísalo aj na jej zdravotnom stave. „Bolelo ma ženské ústrojenstvo, ráno pred natáčaním som si musela dať lieky proti bolesti,“ priznala. „Počas dňa som sa pristihla, že si dávam viac liekov, len aby som to prekonala. Stále som si v duchu hovorila: ‚To je v poriadku, zvládnem to‘,“ uviedla Daviesová. Podľa vlastných slov si nikdy nedopriala voľno dlhšie ako dva dni.

Hostiteľka podcastu Holly Randallová, ktorá je tiež režisérka pornofilmov, sa Daviesovej spýtala, prečo sa podujala na takej intenzívnej práci. Domnievala sa, že to bolo preto, aby si pornohviezda mohla neskôr zobrať viac dní voľna, no ukázalo, že to nie je pravý dôvod. Daviesová vysvetlila, že chce len zúročiť svoju aktuálnu slávu. „Je to preto, že môj obsah doslova vybuchuje. Chcem vedieť, ako ďaleko môžem zájsť,“ dodala.