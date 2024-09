Dobrodruh strávil noc na Satanovom hrade: Po DESIVOM stretnutí bol nútený odísť! Bizarný záver príbehu

(Zdroj: Instagram/fearlessandfar)

TURECKO – Akékoľvek miesto so „Satanom“ v názve znie ako miesto, ktorému sa treba vyhýbať, no niektorých dobrodruhov to nezastaví. Jedným z nich je aj Mike Corey, ktorý sa vybral do Satanovho hradu ležiaceho na útese v severovýchodnom Turecku. Z toho, čo zažil, budete mať husiu kožu.

Názov hradu pochádza z mýtu, že v minulosti bol v okolí videný zlý duch alebo diabol, čo dodnes medzi miestnym obyvateľstvom prežíva ako povera. A zatiaľ čo väčšina z nás by sa návšteve tohto miesta za každú cenu vyhla, jeden odvážny dobrodruh sa rozhodol stráviť noc na hrade. Po desivom stretnutí však nakoniec odišiel. Mike Corey sa nazýva profesionálnym dobrodruhom a je moderátorom relácie na YouTube s názvom „Fearless and Far“. Kanaďan priznal, že tušil, ako sa jeho návšteva hradu vyvinie, no napriek tomu zostal nemilo prekvapený.

V jednom momente totiž v blízkosti začul výstrely. „Ľudia, niekto prišiel so zbraňou a strieľa na hrad,“ prezradil. „Nevšimol som si ich a ocitol som sa uprostred bláznivej situácie,“ dodal v panike. Corey premýšľal, či ostať na hrade, alebo schmatnúť všetky svoje veci a utiecť. Domnieval sa, že sú to buď podgurážení miestni, no zároveň sa obával, že strelci môžu byť skutočne nebezpeční. Rozhodol sa preto vyhľadať bezpečnejšie miesto. „Nechcú ma tu,“ povedal pri pohľade na vzdialených ľudí, ktorí sa ho snažili nájsť baterkami.

Rozhodol sa zavolať svojmu tureckému priateľovi, ktorý následne informoval políciu. „Povedal mi, že prišla polícia, ale prišla pred hodinou a snažila sa chytiť hľadača pokladov a potenciálneho teroristu v Satanovom hrade,“ vysvetlil dobrodruh. Chvíľu mu trvalo, kým si uvedomil, že on je tým údajným hľadačom pokladov a potenciálnym teroristom. Keď sa vrátil späť do svojho stanu, čakala na neho vojenská polícia. Rýchlo im vysvetlil, že je obyčajným turistom. Policajti uviedli, že si mysleli, že ide o zlodeja, a tak vypálili niekoľko varovných výstrelov. Napokon so smiechom odišli.

Najbizarnejšie na celej situácii bolo to, že policajti, ktorí sa mu chceli revanšovať za vzniknutú nepríjemnosť, sľúbili, že budú odoberať jeho kanál na YouTube. Coreyho nakoniec odviezli do neďalekého hotela, kde strávil noc v civilizácii. Napokon dodal, že sa na svojich nových priateľov nehnevá, aj keď mu prekazili dobrodružstvo.