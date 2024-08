Cestovateľ navštívil najčudnejšiu krajinu na svete: Prázdne ulice, nákupné centrá aj letisko! Mrazivý dôvod

(Zdroj: YouTube/CountingCountries)

AŠKABAT – YouTuber Jordan, ktorý navštívil viac ako 130 krajín, sa podelil o svoj pobyt v Turkménsku – krajine nachádzajúcej sa v Strednej Ázii. Hraničí s Kazachstanom, Uzbekistanom, Afganistanom, Iránom a na západe s Kaspickým morom. Vlogera však tvrdí, že to, čo videl v tejto krajine, ešte nikde inde nezažil.

Vo videu Jordan povedal: „Toto je najzvláštnejšia krajina na svete – nikde nie sú žiadni ľudia.“ Potom divákov previedol hlavným mestom a dodal: „Mesto Aškabat je plné bláznivých, honosných pamiatok, nie je tu žiadna doprava – nákupné centrá, hotely sú prázdne, takže otázka znie, kde sú všetci?“ Je to oprávnená otázka vzhľadom na to, že počet obyvateľov Turkménska presahuje sedem miliónov. Jordan poznamenal: „Po tom, čo som navštívil viac ako 130 krajín, sa toto miesto nepodobá žiadnemu, kde som kedy bol. Prezident vyžaduje, aby všetky budovy a autá boli biele. Na turistov sa vzťahujú prísne požiadavky, aby mali so sebou vždy sprievodcu a majú zakázané navštevovať niektoré miesta a mestá.“

Ďalšou Jordanovou zastávkou bolo letisko, kde sa zdalo, že počet zamestnancov prevyšuje počet cestujúcich. Potom prešiel popri obecných stavbách, cintoríne a tradičných jurtových táboroch. Každé miesto malo niečo spoločné – bolo prázdne. Navyše prezradil, že Turkménsko obmedzuje prístup k väčšine webových stránok a aplikácií a Wi-Fi takmer neexistuje. „Pri každej aktivite sme boli jediní, vrátane tohto obľúbeného kúpaliska a dokonca aj známeho plynového krátera. Boli sme jediní, ktorí zostali v tomto úžasnom jurtovom tábore a letisko je plné ochranky, ale na čo? Je prázdne. Reštaurácie a ulice všetky rovnaké,“ prezradil.

Keď zhrnul svoje zážitky, dodal: „Miestni obyvatelia, ktorých som stretol, však boli veľmi priateľskí a prívetiví. Toto miesto ma fascinuje a doteraz sa mi tu veľmi páčilo, ale pravdou je, že je tu len akási zvláštna a strašidelná atmosféra.“ Zatiaľ čo mnohí považovali Jordanovo video za zaujímavé, niektorí ho v komentároch poučili o tom, prečo je krajina taká prázdna. Jeden z nich napísal: „Je všeobecne známe, že Turkménsko je extrémne represívna krajina vedená diktatúrou, ktorá je široko kritizovaná za nedodržiavanie ľudských práv.“ Ďalší uviedol: „Je veľmi smutné, že mladšie generácie sa už o týchto veciach v škole neučia. Každý, kto má viac ako 60 rokov, okamžite spozná, čo to je.“

Turkménsko sa často opisuje ako autoritatívny štát s vysoko centralizovanou vládou. Od získania nezávislosti od Sovietskeho zväzu v roku 1991 sa na čele krajiny vystriedalo niekoľko autokratických vodcov. Saparmurat Nijazov, prvý prezident, vládol s rozsiahlym kultom osobnosti až do svojej smrti v roku 2006. Jeho nástupca Gurbanguly Berdimuhamedow pokračoval v mnohých autoritárskych praktikách vrátane prísnej kontroly nad politickým prostredím, médiami a občianskou spoločnosťou. Turkménska vláda je medzinárodne kritizovaná za nedostatok politických slobôd, potláčanie disentu a porušovanie ľudských práv. Voľby v Turkménsku sa vo všeobecnosti považujú za kontrolované a bez skutočnej súťaže, pričom vládnuca strana si udržiava dominantné postavenie pri moci.