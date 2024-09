Ema si objednala oblečenie z obľúbeného e-shopu: Keď otvorila balík, vypadli z neho... Okamžite ju naplo!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Poznáte ten pocit, keď sa tešíte na objednávku z vášho obľúbeného e-shopu, predstavujete si, ako budete v oblečení vyzerať a už len netrpezlivo čakáte na doručenie? V lepšom prípade prebehne všetko hladko, v opačnom prípade k vašim obľúbeným kúskom dostanete aj zopár živých tvorov. Presne to zažila žena, ktorá sa o svoju nepríjemnú skúsenosť podelila na sociálnej sieti.

Žena známa ako Emma Coadová si objednala nové kúsky oblečenia z obľúbeného e-shopu Shein. Na Tiktoku sa podelila so svojimi sledovateľmi o bizarný nález, ktorý našla vnútri vrecka. „Toto proste nevymyslíš, chce sa mi z toho zvracať,“ napísala pod video, ktoré zachytáva približne päť centimetrov dlhé červy, ktoré sa krútia na tanieri. Emma pre denník The US Sun uviedla, že ju zásielka veľmi vystrašila a zároveň dodala, že si z tohto online obchodu už nikdy nič neobjedná. „Všetko, čo som chcela, bolo oblečenie značky Missguided a džínsová sukňa, ale namiesto toho mi z balíka vypadli červy,“ dodala. Podľa jej slov kontaktovala aj spoločnosť Shein, ktorá ale vyjadrila odmietavé stanovisko k vzniknutej situácii a nevrátila jej ani peniaze.

Z internetu sa dozvedela, že ide o červy Zophobas Morio, ktoré sa často využívajú v zoologických záhradách, prípadne slúžia na kŕmenie zvierat, ako sú jaštery, pavúky alebo škorpióny. Používatelia sociálnych sietí vyjadrili obrovské znepokojenie. „Práve som okamžite vyprázdnil košík,“ napísal jeden z divákov videa. „Naozaj plačem, pretože môj balík je na ceste ku mne domov a fakt sa bojím, čo mi príde,“ pridal sa ďalší. „Toto je znamenie, že už odtiaľ nikdy nič neobjednám a odteraz budem balíky otvárať zásadne iba vonku,“ dodal tretí.

Hovorca spoločnosti Shein povedal pre denník, že zákazníčku kontaktovali a plánujú s ňou tento nepríjemný incident adekvátne vyriešiť. „Keď sme dostali žiadosť od zákazníčky, okamžite sme začali vyšetrovanie. To ukázalo, že keď balík ukončil náš proces kontroly kvality a opustil náš závod, obsahoval len objednané položky spoločnosti Shein. Sme v kontakte so zákazníčkou a ponúkli sme jej vrátenie peňazí v plnej výške,“ dodal hovorca.