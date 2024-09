Pár si objednal Disney ponožky z obľúbeného e-shopu: Ľudia idú do kolien! Keď ich uvidíte, zistíte prečo

(Zdroj: TikTok/emilie.fernstrom)

Influencerka Emilie Fernstromová zverejnila na TikToku video so svojím manželom Johnom Fernstromom, ktoré sa rýchlo stalo hitom internetu. Za štyri dni ho videlo viac ako 14,7 milióna ľudí. Vo videu manžel vysvetľuje, že si na cestu do Disneylandu objednali ponožky s Disney tematikou, no dostali produkty, ktoré sa nepodobali na tie na fotografii. „Na prvý pohľad vyzerajú v poriadku, ale keď ich uvidíte, zistite, kde je chyba,“ uviedol John vo videu.

Ako vidno vo videu, na ponožkách sú jednotlivé Disney postavy pomenované nesprávnymi menami. Mickey Mouse bol Miikey a Minnie Mouse sa stala Mimnee. Chip z populárnej animovanej rozprávky Chip & Dale bol označený ako Chib a z káčera Donalda sa stal Tonaid. Prasiatko je pomenované Bigeet namiesto anglického názvu „Piglet“, ktorý u nás poznáme ako Prasiatko.

Používateľov sociálnej siete video pobavilo, ale aj šokovalo. Niektorí sa dokonca podelili o podobnú skúsenosť. „Raz som si kúpil ponožky Pepsi, ktoré prišli s nápisom ‚Peepi‘,“ napísal jeden z komentujúcich. Väčšina sa zhodla na tom, že obchod musel postavy premenovať, aby ich spoločnosť Disney nezažalovala. „Myslím, že sú lepšie ako tie, ktoré by ste dostali od Disney. Kričím od smiechu,“ pridal sa jeden používateľ sociálnej siete. Napriek prekvapeniu mnohých sa ponožky medzičasom vypredali.