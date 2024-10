Zobudili ste sa uprostred noci? TOTO je najhoršia vec, ktorú môžete urobiť, varujú vedci! Určite sa to týka aj vás

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Čoraz viac ľudí trápia problémy so spánkom. Či už ide o neschopnosť zaspať alebo zobúdzanie sa počas noci, oba scenáre sú mimoriadne nepríjemné. Odborníci však tvrdia, že mnohí sa dopúšťajú obrovskej chyby, keď sa zobudia uprostred noci. Toto by ste v žiadnom prípade nemali robiť.

V rušnom živote, ktorý mnohí vedú, je dobrý nočný spánok mimoriadne dôležitý. Často sa to však ľahšie povie, ako urobí, najmä keď veľkú časť dňa trávime pred obrazovkami. Existuje množstvo trikov, ktoré ľuďom pomáhajú zaspať, no odborníci v tejto oblasti tvrdia, že pokiaľ ide o prebúdzanie uprostred noci, existuje jedna vec, ktorú by ste jednoznačne robiť nemali. Môže to znieť bizarne, ale odpoveďou na to, ako znova zaspať, je nenútiť sa. Je to preto, že úzkosť zo spánku môže v skutočnosti ešte viac zhoršiť váš spánkový cyklus.

(Zdroj: Getty Images)

Doktorka Fiona Barwicková, riaditeľka programu spánku a cirkadiánneho zdravia na Lekárskej fakulte Stanfordskej univerzity, pre portál Self vysvetlila: „Premýšľanie o tom, že nespíte, môže prebudiť vašu myseľ a vyvolať vo vás väčšiu úzkosť. Lepším krokom je akceptovať svoju situáciu – nebráňte sa bdelosti – a sústreďte sa na niečo iné.“

Viacerí odborníci na spánok ponúkli ďalšie tipy, ako to uskutočniť. Odborník na spánok Luis F. Buenaver v článku publikovanom v John Hopkins Medicine prezradil: „Je dôležité nezostať v posteli. Ak to urobíte, váš mozog a telo si spoja vašu posteľ s bdelosťou namiesto spánku.“ Napriek tomu, že môže byť ťažké opustiť svoju teplú a pohodlnú posteľ uprostred noci, podľa odborníkov je to to najlepšie, čo môžete urobiť. Venujte sa akejkoľvek inej činnosti, až kým opäť nepocítite únavu. Odborníci však varujú, že v každom prípade je dobré vyhnúť sa telefónu či akýmkoľvek iným obrazovkám. Modré svetlo vám totiž zaspať určite nepomôže.