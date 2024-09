Dobrodruh opísal, čo zažil pri plávaní v obávanom jazere Loch Ness: Z jeho slov budete mať husiu kožu!

(Zdroj: Instagram/skatingforchange)

Austrálčan priznal, že to, s čím sa stretol v jazere, bolo desivejšie, ako čeliť veľkému bielemu žralokovi. „Hĺbka a temnota tej vody sa zahráva s vašou mysľou. Voda má zvláštnu energiu. V polovici plávania som pocítil náraz, bolo to niečo veľké,“ povedal Roberts pre denník Daily Star. Pre charitatívne účely sa rozhodol preplávať obávané jazero. Podľa jeho slov toho vo vode veľa nevidno, preto mal po väčšinu času pri plávaní zatvorené oči.

„Iba som cítil veľké buchnutie v hrudi,“ uviedol ďalej. Okamžite si spomenul na Lochnesskú príšeru. „Myslím si, že každý, kto pláva v hlbokej časti jazera, klame, ak hovorí, že na príšeru ani len nepomyslel,“ povedal. Po celý čas sa sústredil na to, aby čo najrýchlejšie preplával úsek a záhadný útok ho prekvapil. „Už pred kúpaním som bol dosť nervózny. Keby som vedel, že v polovici do mňa niečo narazí, určite by som si to rozmyslel,“ priznal Roberts.

Ako sa sám priznal, ako Austrálčan rád surfuje a neustále prichádza do kontaktu s nebezpečnými žralokmi. Žiadneho z nich sa však nebál tak ako jazera Loch Ness. „Samotná hlboká tmavá voda je dosť desivá, nehovoriac o obavách z toho, čo ešte môže číhať pod jej hladinou. Určite som zažil aj okamihy úžasu a krásy, najmä pri pohľade na dĺžku jazera. Ale chcel som sa čo najrýchlejšie dostať na druhú stranu,“ dodal.

Po preplávaní jazera Roberts vyšiel z jazera, obliekol si tradičný škótsky kilt a vyliezol na najvyššiu horu Británie Ben Nevis. Na vrchole si zahral na gajdy a zliezol späť. Napokon si dal vytetovať Lochnessku príšeru, aby na tento deň nikdy nezabudol.