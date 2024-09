Režisér pornofilmov prezradil, prečo 99 percent mužov nemôže byť pornohercami: Toto je realita nakrúcania!

(Zdroj: YouTube/LADbible)

Vyzerá to ako jednoduchá práca, však? Najmä pre mužov, pretože mnohí si možno myslia, že všetko, čo musia urobiť, je prísť, urobiť, čo sa od nich a očakáva a odísť domov s poriadnym balíkom peňazí. Režisér pornofilmov Dick Bush však v rozhovore pre Ladbible prezradil, že najväčšou mylnou predstavou v pornopriemysle je, že bežný človek si myslí, že má na to, aby mohol byť pornohercom. „Urobiť niečo také si vyžaduje veľa odvahy,“ uviedol. „Pracoval som s mnohými mužmi, s mnohými profesionálmi, s mnohými amatérmi, poloprofesionálmi, ktorí sa snažili a úplne zlyhali. Je to veľký tlak. Predpokladám, že asi jedno percento mužskej populácie by túto prácu mohlo robiť,“ prezradil Bush.

Podelil sa aj o tú najpodivnejšiu vec, akú kedy videl na nakrúcaní. „Niekedy som zdvihol zrak, pozrel som sa hore a bolo tam dievča oblečené ako mačka. Mala na sebe mačací make-up a bola v klietke, pretože sme natáčali porno s motívom cirkusu a bol tam tiež chlapík oblečený ako démonický anjel, ktorý sa na ňu vrhol,“ uviedol. „Vtedy som si pomyslel, že je to tá najpodivnejšia práca na svete,“ povedal a dodal, že v žiadnej inej práci by takéto niečo nebolo legálne.

Spomenul však aj ďalšie incidenty, ktoré sú o niečo nechutnejšie. Predovšetkým si spomenul na natáčanie scény, ktorá zahŕňala análny sex. Napriek tomu, že pornoherečka absolvovala klystír, nedostala všetku vodu z análneho otvoru. „Natáčali sme reverznú kovbojku alebo pozíciu kovbojky, anál. A hneď, ako sme dotočili, po chlapových nohách a podlahe sa rozliala celá rieka tekutiny,“ dodal Bush.