VIDEO Ľudia krútia hlavami nad dievčinou v posilňovni: Chcela si zacvičiť, namiesto toho... Uf, to je trapas!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Na sociálnych sieťach koluje video z posilňovne, na ktorom je vidieť, ako žena dvíha závažia z činky a odkladá ich na zem. Spravila však nováčikovskú chybu a najprv odstránila všetky závažia na jednej strane činky. Fyzikálne zákony urobili svoje a tyč sa prevrátila na stranu, kde boli ešte všetky závažia. To sa stalo práve vtedy, keď sa ďalší cvičiaci ohýbal. Tyč ho zasiahla do hlavy, no nie je známe, aké zranenia utrpel ani to, kde presne sa incident odohral.

Posts from the maybemaybemaybe

community on Reddit

Video vyvolalo množstvo reakcií na sociálnych sieťach. Jeden z používateľov sociálnej siete Reddit písal: „Nikdy nedvíhaj viac ako dve závažia na jednej strane.“ Ďalší uviedol: „Neverím, že dvíha toľko závaží a nepozná základné pravidlo zdvíhania váhy.“ Tretí sa pridal: „Medzi hlúposťou a lenivosťou je rozdiel a ona je oboje.“ Štvrtý komentujúci dodal: „Zdá sa, že nikdy nevidela hojdačku“.