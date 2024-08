VIDEO Dovolenkári dostali izbu v hoteli zadarmo: Na to, čo nasledovalo, neboli pripravení! Len pre odvážnych

(Zdroj: Instagram/aprettycoolhoteltour)

Odvážni hostia si môžu na Ibize rezervovať pobyt na jednu noc zadarmo. Má to však háčik: steny izby, kde budú ubytovaní, sú celé zo skla. Túto možnosť využili aj cestovateľské blogeri Margaret a Corey Bienertovi. „Myslela som si, že je to zábavný nápad,“ povedala Margaret vo videu zverejnenom začiatkom tohto týždňa. „Samozrejme, že som to chcela vyskúšať,“ uviedla ďalej. Počas celej noci nebolo možné vypnúť v izbe svetlo, takže každý, kto prechádzal okolo, mohol dvojicu sledovať pri spánku. „V podstate ste vystavení celú noc,“ priblížila cestovateľka. Zábery z ich zvláštnej noci dokumentujú, ako zamestnanci utierajú podlahy, hostia sa registrujú na recepcii a okoloidúci hľadia na Margaret a Coreyho.

„Ide o to, že som neurobila žiadny prieskum, aby som si uvedomila, že toto je umelecký hotel. Takže ktokoľvek spí v tej izbe cez noc, je súčasťou umenia,“ prezradila Margaret. Izba nebola celkom zvukotesná. V noci bolo teda všetko počuť. Ich priaznivci na sociálnej sieti prirovnali celú situáciu k nočnej more. Viacerí priznali, že by nechceli vyskúšať nič podobné. Keď sa Margaret spýtali, či existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa toho, čo mohli v presklenej miestnosti robiť, odpovedala, že nedostali vopred žiadne pravidlá.

„Je to v umeleckom hoteli len pre dospelých, čiže je to experimentálna miestnosť, ktorá má poskytnúť zábavnú skúsenosť,“ vysvetlila Margaret. Zároveň dodala, že ak v izbe mala stráviť ďalšiu noc, užije si viac zábavy. Možno by vraj previedla celý setlist z Eras Tour od Taylor Swift, skúsila by niekoho požiadať o bozk za poplatok alebo by predstierala, že je v miestnosti uväznená a potrebuje pomoc pri vyslobodení. „V podstate to stojí za návštevu napriek tomu, že máme za sebou jednu z najpodivnejších nocí v našich životoch,“ uzavrela Margaret.