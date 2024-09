Špina a pleseň na hoteloch! Dovolenka v Turecku sa pre Slovákov zmenila na horor: S cestovkou sa chcú súdiť

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Za vytúženú dovolenku zaplatili stovky eur, no po príchode na miesto ich čakal poriadny šok. Skupina slovenských dovolenkárov sa sťažuje na otrasné podmienky pri ich pobyte v Turecku, kde mali špinavý hotel a plesnivé steny. Nepríjemnú situáciu sa rozhodli riešiť s cestovnou kanceláriou, tá ale ich sťažnosti zamietla a vec sa tak zrejme bude riešiť právnou cestou.

Informovala o tom TV JOJ. „To sa nemôže stávať v tejto dobe, že si za niečo zaplatíte a to nedostanete. A to nie je mäso za dve eurá, to je dovolenka za tisícku,“ posťažoval sa pre televíziu cestujúci Erik. "Záchod bol o****ý, na pohári, ktorý bol na stole, bol rúž od ženy. V kúpeľni visel použitý uterák. Posteľné prádlo, ktoré bolo na izbe, bolo použité," opísal svoj zážiťok ďalší cestujúci Ján.

Jedna z ubytovaných dokonca vzala svoju dcéru a jednu noc si spolu s ďalšími cestujúcimi zaplatili v neďalekom hoteli. "Ja som tam bola s 15-ročnou dcérou a nepripadalo do úvahy, že by som ju vôbec uložila do tých postelí," uviedla. Zvyšok dovolenky napokon vydržali v pre nich v nevyhovujúcich podmienkach. Okamžite po návrate podali dovolenkári sťažnosti a žiadali náhradu.

Cestovná kancelária sťažnosti zamietla

Nárok na kompenzáciu však cestovná kancelária svojim klientom zamietla. V odpovedi tvrdí, že povinnosti si splnila a klienti nemali dôvod na to, aby si hľadali vlastný nocľah. "Prípadný stav izby, ktorý nezodpovedá Vašim subjektívnym predstavám nie je žiadnym spôsobom porušením zmluvy o zájazde," znelo vo vyjadrení cestovnej kancelárie. S tým sa ale klienti odmietajú zmieriť. "Zvažujeme právne kroky, určite pôjdu na súd, urobíme maximum, čo sa dá," uviedol pán Erik.

Prípadom sa už zaoberá aj Asociácia cestovných kancelárii, ktorá pripravuje okrúhly stôl, aby si to obe strany medzi sebou vydiskutovali. "Momentálne čakáme na ich reakciu a ak s tým budú súhlasiť, tak ich veľmi rád na pôde našej asociácie privítam," povedal prezident asociácie Roman Berkes.