Dovolenkárka sa podelila o bizarný pobyt v populárnej destinácii: Žiadny personál, hostí musela ubytovať sama!

(Zdroj: TikTok/universalcorner/Getty Images)

Ísť na dovolenku do hotela, v ktorom nenájdete žiadny personál, je pre mnohých nepredstaviteľné. Napriek tomu to na vlastnej koži zažila tvorkyňa obsahu známa ako Universal Corner, ktorá sa o túto skutočnosť podelila na TikToku. Vo svojom príspevku uviedla, že sa ubytovala v hoteli v Cagliari na ostrove Sardínia. „Môj hotel bol opustený a nemal nijaký personál,“ uviedla. Video, ktoré zaznamenalo viac ako 73 000 pozretí, dokumentuje prázdny hotel a jeho staromódne vybavenie. Hoci nevyzerá nezvyčajne, influencerka vysvetlila, že väčšinu svojho pobytu v ňom bola jediným hosťom a chýbal v ňom personál. Povedala: „V podstate som tu len ja a páni, ktorí práve prišli, rezervovali si ubytovanie vopred a nemal ich kto ubytovať, pretože všetko je zatvorené. Nikto tu nie je.“

TikTokerka povedala, že keď prišla do hotela, niekto jej dal kľúč. Tento záhadný zamestnanec ju vopred informoval, že počas jej pobytu bude všetko zatvorené, čomu spočiatku neverila. Pokračovala: „Dole je reštaurácia, ktorá je zatvorená. Hotel je úplne prázdny.“ Divákom ukázala svoju izbu. „Vyzerá to ako izba v dome mojej babičky. Je tu starý šatník,“ uviedla. Napriek tomu ju najviac prekvapilo, že všetky izby zostali otvorené. „Nie je tu žiadna ochrana. Akoby bol hotel môj,“ doplnila. Celý zážitok opísala ako surrealistický a vysvetlila, že dokonca sama ubytovala hostí, keď nakoniec nejakí predsa len prišli. „V hoteli neboli žiadni hostia a zrazu príde auto a v ňom dvaja starší cudzinci. Myslím, že sú z Chorvátska,“ povedala.

„Prišli a v reštaurácii ani v jedálni očividne nikto nebol, pretože všetko bolo zatvorené. Ponúkla som sa, že zavolám na telefónne číslo hotela a odpovedal mi nejaký chlapík. Namiesto toho, aby sa prišiel o všetko postarať, povedal mne, návštevníčke, že noví hostia majú izbu 109, ktorá je na poschodí a mám ich sprevádzať,“ prezradila TikTokerka. V sekcii komentárov reagoval jeden z divákov: „V Taliansku je to zvyčajne takto, cestujem už tri týždne a našiel som veľmi zlé hotely.“ Ďalší napísal: „Vypadnite! Nezostal by som tam ani mŕtvy.“ Tretí vtipkoval: „V tomto hoteli sa nachádza viacero izieb. Majú ťa ako recepčnú a ty teraz chápeš, prečo to bolo také lacné.“