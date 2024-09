BOJ medzi susedmi: POMSTA za zablokovanie trávnika a príjazdovej cesty! TOTO sa neskončí dobre

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Suseda si nevyberiete. Môžete spoločne cez víkendy grilovať, no v horších prípadoch vás úplne ignoruje alebo obmedzuje vašu slobodu. Niečo podobné sa odohralo aj v Británii. Pomsta však bola o to sladšia.

Títo dvaja susedia neprechovovávajú voči sebe žiadne pozitívne city. Dokonca by sa dalo povedať, že jeden z nich dokonca obmedzuje slobodu pohybu toho druhého. Britský Mirror píše, že život na tejto ulici sa stal doslova nočnou morou. Neznámy muž, ktorý na sociálnych sieťach vystupuje ako "r/bartender" povedal, že rodina jeho suseda vlastní šesť áut, pričom iba jedno z nich parkuje na príjazdovej ceste. "Všetky ostatné sú pri chodníkoch a dokonca parkuje aj pred mojím domom," napísal.

(Zdroj: Getty Images)

Frustráciu vyjadril aj na Reddite slovami, že jeho susedia parkujú každý deň pred domami iných ľudí v okolí. "Môj trávnik s ostrekovačmi je paralelný s jeho príjazdovou cestou," ozrejmil s tým, že parkovanie na chodníku je síce legálne, no nemôže sa ubrániť pocitu, že jeho sused vôbec neuvažuje.

Poškodil mu trávnik

Následne začal opisovať situáciu s postrekovaním trávnika. "Nedávno som sa čudoval, prečo už môj trávnik nie je tak zelený ako pred časom. Potom som zistil, že sused mi prišiel po troch strekovacích hlaviciach. Opravil som ich a neriešil to," pokračoval.

(Zdroj: Getty Images)

Po týždni sa to však stalo znovu. Tentoraz našiel dve prasknuté hlavice a aj deravé potrubie. "Bolo evidentné, že to má na svedomí môj sused. Na trávniku boli výrazné stopy pneumatík, ktoré merovali k jeho domu. Rozhodol som sa, že už stačilo. Nastavil som postrekovače na 360 stupňový uhol namiesto 180 a teraz ho každý večer čaká prekvapenie," povedal s tým, že jeho voda je veľmi tvrdá, takže aj škvrny na susedovom aute sa budú odstraňovať len veľmi ťažko.

"Stále môže po tých ostrekovačoch prejsť, ale každý večer o 11 bude strana spolujazdca na jeho aute vystavená ostrekovaču celých sedem minút," dodáva pobavene.

Pokojné riešenie situácie

Ľudia majú rozdielne názory, no všetci sa zhodli, že sa nenechal od suseda zastrašovať. Jeden komentár znel, že by namiesto ostrekovača použil vtáčí trus, ktorý by skončil v hojnej dávke na streche vozidla takéhoto suseda. Niekto ďalší poznamenal, že by to riešil položením veľkých balvanov na hranicu pozemku.