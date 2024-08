VIDEO Ľudí rozčúlilo bizarné správanie poštára: Pozrite, čo robí s poštou! Netušil, že ho niekto kameruje

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Znepokojená obyvateľka k videu uviedla: „Poštár vyhadzuje poštu ľudí do smetného koša.“ Zábery získali milióny pozretí a pracovník pošty v Nashville musel čeliť miestnemu úradu generálneho inšpektora, ktorý sa prípadom začal zaoberať. Na videu je vidieť, ako osoba, ktorá vyzerá ako pracovník americkej poštovnej služby USPS, vyberá koše plné pošty a vysypáva ich do kontajnera. „Vyhadzuje poštu – federálnu poštu – do kontajnera,“ uviedla šokovaná TikTokerka. „Federálny zločin sa deje priamo pred mojimi očami,“ dodala. Potom sa vrátil ku kontajneru a vyzeralo to, že preusporiadava odpadky tak, aby bola pošta lepšie skrytá. „Panebože. Ľudia si posielajú šeky a účty,“ povedala zdesene žena.

Ďalej vysvetlila, že poštový zamestnanec mal pôvodne v prednej časti nákladného auta dve nádoby, z ktorých každú vysypal do kontajnera. „Teraz vyprázdňuje to, čo je vzadu,“ povedala. V tej chvíli bolo vidieť, ako sa neznámy zamestnanec nakláňa do zadnej časti poštového auta. Potom sa opäť vynoril z vozidla s ďalšou vaničkou plnou pošty a s nespočetným množstvom poštových zásielok sa pohyboval sem a tam. „Nehovorte mi, že je to legálne. Prosím, nehovorte mi, že toto robíte, aby ste sa zbavili pošty,“ povedala TikTokerka. Keď údajný zamestnanec pošty prechádzal od svojho nákladného auta ku kontajneru, obzeral sa cez rameno, zrejme v obave, že by ho mohli spozorovať.

Žena, ktorá nahrávala video, ďalej pokračuje: „Stále sa obzerá okolo seba, aby sa uistil, že sa nikto nepozerá.“ Dodala: „Ale ja sa pozerám. Pozerám sa naozaj dobre.“ Používatelia sociálnej siete boli zo záberov zdesení. „Ľudia žijú prostredníctvom poštového systému. Zdravotné veci dostávajú poštou. Neviem si predstaviť, že by som toto videl,“ poznamenal jeden z komentujúcich. „Seniori čakajú na svoje recepty,“ napísal iný používateľ. Bývalý zamestnanec USPS uviedol: „Pracoval som pre USPS. Na školení ma varovali, že ak nás pri tom chytia, pôjdeme do väzenia. Vždy sa niekto pozerá. Aj keď si myslíme, že nie.“ V časti komentárov pôvodná autorka príspevku tiež prezradila, že sa o video podelila s miestnym vedúcim pošty.

Podľa poštového zákonníka USA je pracovník pošty, ktorý poštu stratí, potrestaný pokutou alebo odňatím slobody najviac na jeden rok, alebo oboma spôsobmi. Za zdržiavanie pošty hrozí až päť rokov väzenia a pokuta 250 000 dolárov (228 885 eur). Na konci videa žena povedala: „Nemôžem tomu uveriť.“ Potom sa opravila: „Vlastne, môžem tomu uveriť, pretože sa mi už stalo, že som nedostala poštu – teraz to chápem.“ Úrad generálneho inšpektora USPS pre stredoatlantickú oblasť vo svojom vyhlásení pre denník Daily Mail uviedol, že incident preveruje. „Miestny úrad si je vedomý videa, ktoré bolo tento víkend zverejnené na sociálnych sieťach a vykonáva podrobné vyšetrovanie tejto záležitosti.“