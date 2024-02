Neuveríte, ako dlho putoval list zaslaný len desať kilometrov od odosielateľa: Aj cez vojnu to bolo rýchlejšie!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Rozhlasový moderátor šibenického Rádia Ritm Antonio Lučić , ktorý už tri desaťročia moderuje rozhlasovú reláciu Rytmus srdca, dostal 19. februára list zaslaný 15. decembra. Z chorvátskeho mesta Vodice do Šibenika, ktoré sú od seba vzdialené asi 10 kilometrov, sa tak dostal za neuveriteľných 66 dní. „Možno to nie je kvôli novým poštárom, skôr sa systém spomalil, ale ktovie, ako to funguje,“ uviedol Lučić, informuje chorvátsky portál Morski.hr.

(Zdroj: Getty Images)

„Môžem sa len domnievať, čo sa stalo s dôležitými zásielkami, ako predvolanie na súd a ďalšími záväznými dokumentmi. Je zrejmé, že systém dospel do bodu, keď je potrebné urobiť zásadné zmeny,“ dodal Lučić a poznamenal, že dokonca aj počas vojny na Balkáne pošta fungovala efektívnejšie než dnes. Incident ho neprekvapivo šokoval, pretože matematicky vyjadrené, list prešiel 151 metrov za deň alebo šesť metrov za hodinu.