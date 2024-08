Žena (39) začala náhle odpadávať: Výsledky testov lekárov šokovali! Od 1800 toto ochorenie nikto nemal

(Zdroj: TikTok/kristindainis)

V júli 2010 začala Dainisová náhle kolabovať. „Z ničoho nič mi z tela odišla všetka energia. Zostala som lapať po dychu. Nemohla som sedieť, nemohla som vstať. Trvalo niekoľko minút alebo hodín, kým som sa zotavila,“ priblížila pre denník Mirror. Okrem toho priznala, že mala extrémny nedostatok energie. Kolapsy sa začali opakovať čoraz častejšie. V tom čase pracovala pre globálnu softvérovú spoločnosť a mala plný spoločenský kalendár, no jej stav sa stále zhoršoval. Absolvovala alergologické testy, ktoré však nič nezvyčajné neodhalili, a Dainisová začala strácať dôveru v lekárov. Narazila na blog ženy s rovnakými príznakmi, ktorej diagnostikovali nedostatok jódu.

Zaplatila si preto test a s výsledkami zašla za svojím lekárom, ktorý jej povedal, že je nepravdepodobné, že by mala toto ochorenie. Napriek tomu lekári Dainisovej začiatkom roka 2011 diagnostikovali jeho nedostatok a hypertyreózu. Zostala práceneschopná a zároveň sa jej zdravotný stav rýchlo zhoršoval. V novembri 2011 musela dať výpoveď. „Mám pocit, že sa mi to konečne podarilo. Prešla som si obdobím, keď som bola dva roky nezamestnaná. Cítila som sa naozaj sama,“ uviedla. Po roku našla zdravotného trénera, ktorý jej pomohol nájsť liečbu. Veľa pracovala na svojom myslení a na svojom nervovom systéme, začala sa venovať joge a našla si doplnky stravy, ktoré jej vyhovovali.

Koncom roka 2013 sa mohla vrátiť do práce na diaľku a vo februári 2014 už pracovala na plný úväzok. V marci 2015 sa však u Dainisovej objavila recidíva. „Myslela som si, že mám svoj život späť. Bolo to zničujúce. Mala som však skutočnú nádej a vieru v seba samu,“ uviedla. Tentoraz našla zdravotníka, ktorý jej urobil testy, aby jej pomohol identifikovať ďalšie nedostatky živín. „Mala som naozaj vysokú hladinu olova. Bolo to šokujúce,“ prezradila. Odvtedy sa jej podarilo nájsť spôsob, ako sa brániť bizarným zdravotným komplikáciám. Dbá na to, aby chodila skoro spať a drží sa stravovacieho režimu 80/20 – 80 percent času konzumuje čisté a lokálne mäso a 20 percent času pochúťky. Okrem toho teraz pomáha ostatným identifikovať príčiny ich zdravotných ťažkostí.