Archeológovia vyriešili ďalšiu záhadu: V Jeruzaleme objavili obrovskú priekopu! Na toto vraj slúžila

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ide o plochu s rozlohou 325 metrov štvorcových, ktorá ešte pred 15 rokmi slúžila pre autá a návštevníkov, ktorí navštívili Západný múr nárekov v Jeruzaleme. Ďalšie pamiatky, ktoré boli na tomto mieste spozorované, zahŕňajú 10 generácií starovekej histórie vrátane meny používanej Byzantskou ríšou v prvých rokoch po Kristovi. Pár nájdených 70-metrových úsekov priekopy naznačuje, že pred stáročiami bola vytesaná tak, aby bola hlboká a široká, ale okolo tohto významného nálezu je stále veľa záhad.

„Nie je známe, kedy bola priekopa pôvodne vysekaná, ale dôkazy naznačujú, že sa používala počas storočí, keď bol Jeruzalem hlavným mestom Judského kráľovstva,“ uviedli profesor Yuval Gadot a Yiftah Shalev z Univerzity v Tel Avive, ktorí viedli vykopávky, informuje portál The Times of Israel. Toto obdobie sa pred takmer 3 000 rokmi začalo kráľom Joziášom, ktorý nastúpil na trón vo veku osem rokov a vládol v záujme reforiem až do svojich 30 rokov, pričom sa predpokladá, že sa narodil okolo roku 648 pred Kristom. Priekopa, pôvodne považovaná za prirodzenú priehlbinu, bola prvýkrát spozorovaná v 60. rokoch 20. storočia.

Je tiež spojená so zvyškami starovekej, Grékmi vybudovanej pevnosti Akra alebo Akropoly, ktorá bola na tomto mieste objavená už skôr. „V tých rokoch priekopa oddeľovala južnú obytnú časť mesta od vládnucej Akropoly na severe – horného mesta, kde sa nachádzal palác a chrám,“ priblížili odborníci. Úryvok zo starozákonnej Knihy kráľov zachytáva kráľa Šalamúna, ako opisuje jeho stavbu. Verš 11:27 dodáva, že uzavrel trhlinu v múre, a odkazuje na neďaleké opevnenie, ktoré postavil a ktoré sa nazýva „millo“. Predpokladá sa, že Šalamún, ktorý bol známy svojou múdrosťou, vládol okolo roku 970 pred Kristom.

‘Monumental’ 3,000-year-old discovery with biblical origins found under parking lot https://t.co/7OZFis7dtg pic.twitter.com/ne38sNJLx2 — New York Post (@nypost) July 24, 2024

„Opäť sa objavujú nálezy, ktoré vrhajú nové a živé svetlo na biblickú literatúru,“ povedal riaditeľ Izraelského pamiatkového úradu Eli Escusido. „Keď stojíte na dne týchto obrovských vykopávok, obklopení obrovskými otesanými stenami, je nemožné, aby vás nenaplnil úžas a uznanie voči týmto starovekým ľuďom, ktorí pred približne 3 800 rokmi doslova hýbali horami a kopcami,“ dodal.